Niet de baas, maar je collega bepaalt je loon – via een app

Een screenshot van de app waarmee de werknemers elkaar beoordelen.

Een ‘salarisdemocratie’, zo zou je het kunnen noemen: voor zover bekend is het in marketing, ict en organisatiepsychologie gespecialiseerde Keytoe het enige bedrijf in Nederland waar werknemers zoveel over elkaars salaris te zeggen hebben. Keytoe liet de hoogte van de lonen de laatste twee jaar al afhangen van het oordeel van een speciale ‘salariscommissie’ en halfjaarlijkse beoordelingen door collega’s, maar nu gaat Keytoe een stap verder: via de zelf ontwikkelde ‘SentimentsApp’ stemmen collega’s nu elke maand over elkaars honorarium. In eerste instantie als proef, bij goede resultaten definitief, vertelt Cedric Muchall (35), een van Keytoes twee oprichters.

Extra prikkel

Nieuw is ook dat collega’s elkaar voortaan een salarisverlaging kunnen geven. Als Keytoe onverhoopt een belabberde maand draait en de omzet kachelt achteruit, slinkt ook de salarispot. En kan het dus zomaar zijn dat sommige werknemers in de ogen van hun collega’s minder salaris ‘verdienen’. Dit geeft een extra prikkel om de maand erna als de sodemieter nieuwe klanten binnen te hengelen, zegt Muchall. ‘Dat is waarom ik er zelf een haat-liefdeverhouding mee heb, het heeft toch een behoorlijk hoog Black Mirror-gehalte. Maar goed, de collega’s wilden het graag.’

Waar de salariskloven bij andere bedrijven Grand Canyon-achtige proporties aannemen, verdient grootverdiener Muchall momenteel met 3.600 euro bruto per maand slechts twee keer zoveel als zijn laagstbetaalde collega, ‘een content-dame van 17 of 18 die net van school is’. Bij Keytoe zijn ze zelfs zo egalitair dat directeur Muchall onlangs ontslag heeft genomen omdat zijn aanwezigheid bij vergaderingen het broze machtsevenwicht te veel verstoorde.

Een stap terug

‘Als je in een kamer zit met acht collega’s en iedereen geeft z’n mening, dan merk je dat mijn mening als directeur en aandeelhouder toch net iets zwaarder telt. Maar wij willen juist dat iedereen de baas is, dus heb ik besloten een stap terug te doen.’ Uiteindelijk hebben zijn collega’s hem wel in dienst gehouden, maar dan op een ‘minder relevante functie’. ‘Als ik me nu ergens mee bemoei, krijg ik te horen: ‘Cedric, wil je effe je mond houden?’’