Niemand staat te springen om de First Republic Bank te redden, maar iemand moet het doen

Al dagenlang wordt driftig heen en weer gebeld tussen toezichthouders en banken, en banken onderling, om het lot van First Republic Bank te bepalen. Het is duidelijk dat die instelling niet meer op eigen benen verder kan. Overheidsagentschap FDIC heeft een aantal banken gevraagd een bod uit te brengen voor een overname, maar de animo lijkt niet bijster groot.

Het aandeel van First Republic heeft dit jaar al 97 procent van zijn waarde verloren. Niet alleen het vertrouwen van beleggers is verdampt, ook dat van spaarders. Afgelopen week moest First Republic bekendmaken dat zij in het eerste kwartaal meer dan 100 miljard dollar (90 miljard euro) aan deposito’s hebben teruggetrokken. De bank is in zwaar weer beland omdat ze de afgelopen jaren te royaal heeft geleend tegen lage rentetarieven.

Signaal van vertrouwen

Dat vertrouwensverlies bleek niet weg te werken, ondanks een demarche van elf Amerikaanse banken die half maart gezamenlijk 30 miljard dollar hebben geparkeerd op een rekening bij First Republic. Geen van hen is gebaat bij paniek in het financiële systeem, vandaar dat ze een signaal van vertrouwen wilden uitsturen over de levensvatbaarheid van de bank.

De vraag is nu hoe het verder moet. Een herhaling van de saga bij Silicon Valley Bank (SVB) is mogelijk, maar dat vindt het Federale Depositogarantiefonds FDIC onwenselijk. Het overheidsagentschap moest in maart al miljarden op tafel leggen om deze techbank te redden. Dat gebeurde niet rechtstreeks met belastinggeld, maar wel via een speciaal fonds dat is gespekt door de banken zelf. Het is wel logisch dat zij de kostprijs daarvan doorrekenen naar hun klanten, die zo dus toch mee opdraaien voor de rekening.

Vermogende cliënten

Daarnaast ligt het in de publieke opinie gevoelig dat zowel First Republic als SVB vooral vermogende cliënten hadden, en veel rekeningen waarop flink hogere bedragen staan dan de 250 duizend die normaliter onder de depositogarantieregeling vallen. De kritiek dreigt dan dat de rijken overal mee weg komen.

De FDIC heeft een aantal banken, waaronder JPMorgan en Bank of America, gevraagd om te bieden op een overname van First Republic. Zij riskeren dan extra geld te pompen in een verloren zaak. Bovendien kunnen ze bij een faillissement de krenten uit de pap proberen te halen door enkel te bieden op de onderdelen waar nog muziek in zit.

Een andere oplossing die uit de bankenhoek zelf kan komen, is dat zij 50 tot 100 miljard dollar aan leningen overkopen van First Republic, en dat tegen een prijs boven de marktwaarde. Als zoethouder zouden zij dan preferentiële aandelen of opties van First Republic krijgen.

Noodmaatregelen

In theorie kan First Republic nog een tijd verdergaan zonder hulp, met dank aan noodmaatregelen die sinds de val van SVB zijn opgetuigd. Zo komt haar financiering nu grotendeels van de Amerikaanse centrale bank, waar First Republic onder een speciaal programma kan lenen tegen de boekwaarde van de overheidsobligaties die het in onderpand geeft, in plaats van tegen de marktwaarde.

De praktijk is weerbarstiger. Het voordelige Fed-programma geldt enkel voor staatspapier, terwijl First Republic vooral hypotheken op de balans heeft staan. Bovendien kan het de toegang tot die kredietfaciliteit helemaal verliezen als de FDIC zijn inschatting van de kredietwaardigheid van First Republic neerwaarts bijstelt.