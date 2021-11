Netflix gaat in de computerspellen: kan iedereen straks in The Squid Game meespelen?

Een van de games uit het Netflix-aanbod, gebaseerd op de populaire sciencefiction-horrorserie. Beeld Netflix

Wat precies heeft Netflix onthuld?

Sinds dinsdag kunnen abonnees van Netflix op hun smartphone games spelen zonder dat ze daarvoor moeten (bij) betalen of advertenties af moeten kijken om een level hoger te kunnen. Ze hoeven alleen maar met hun abonnementsgegevens in te loggen op de Google App Store en de spelletjes te downloaden. Het begint met vijf titels die exclusief voor Netflix zijn. Twee daarvan zijn al wat jaartjes oud en gebaseerd op Netflix’ sciencefiction-griezelserie Stranger Things. De andere drie titels zijn nieuw. De games zijn voorlopig alleen speelbaar op mobieltjes met Android van Google, niet op de iPhone.

Vanwaar deze branchevervaging?

‘We houden van computerspellen, of het nu gaat om fysieke games als Floor Is Lava, hersenbrekers als The Circle of The Squid Game. En we houden ervan om onze leden te vermaken’, blogt Netflix. Het Amerikaanse bedrijf breidt met games zijn aanbod aan entertainment uit. Het hoopt zich kennelijk zo te onderscheiden van concurrenten als HBO, Disney en Amazon Prime TV.

Netflix heeft 209 miljoen abonnees. De multinational hoeft geen hoge marketingkosten te maken om klanten te werven.

Wat heeft Netflix voor ervaringen met gaming?

Games zijn geen geheel onontgonnen terrein voor Netflix. Kijk naar het dozijn televisieseries en films die de Amerikanen produceerden die op computerspellen zijn gebaseerd. Een kijkersmagneet is The Witcher. Daarvoor leende Netflix de personages en de setting van een gelijknamige middeleeuws ogende fantasy-game die in 2007 werd uitgebracht door de Poolse studio CD Project Red.

Andersom staan er in de Netflix’ catalogus genoeg titels die zich goed naar een game laten ‘vertalen’. Geen enkele productie ligt meer voor de hand dan The Squid Game. De razend populaire Zuid-Koreaanse tv-serie over een afvalrace waarbij deelnemers worden gedood als ze de volgende ronde niet halen is hevig geïnspireerd door een genre online-games dat vier jaar geleden een grote vlucht nam: dat van ‘battle royale’-spellen.

Daarbij betreden tientallen tot honderd gamers een online-arena waarin ze elkaar bevechten tot de laatste als winnaar overblijft. Het startschot voor het genre werd in 2017 gegeven door Players Unknown Battleground, dat al snel werd gekopieerd. De bekendste ‘battle royale’ is Fortnite, die uitgever Epic Games vorig jaar 5,1 miljard dollar opleverde.

Andere stappen heeft Netflix al gezet. Eind september nam het voor een onbekend bedrag Night School Studio over. Dat is de Californische ontwikkelaar van de goed verkopende titel Oxenfree. De Californiërs hebben ervaring met de kruisbestuiving tussen tv en games. Ze maakten in 2016 Mr. Robot:1.51exfiltrati0n, een game naar de televisieserie Mr. Robot over een hacker die in een internationaal cybercrimecomplot betrokken raakt.

Hoeveel kans van slagen heeft dit nieuw avontuur?

De concurrentie in gaming is moordend. Het kerkhof ligt bezaaid met vroegtijdig gesneuvelde initiatieven. De markt voor spelcomputers is al decennia onwrikbaar in handen van Sony, Microsoft en Nintendo met hun PlayStation, Xbox en Switch. Op de pc-markt maken twee grote downloadwinkels de dienst uit: Steam van de Amerikaanse uitgever Valve en Fortites Epic Games. Dan zijn er ook de half miljoen (!) spellen voor mobieltjes en tablets die te koop zijn in de appstores van Apple en Google. Zij verdienen er louter als distributeur miljarden mee. Zulke diepe zakken heeft Netflix niet. Het is ook maar de vraag hoeveel passieve tv- en filmfans andere knoppen willen leren bedienen dan die op de afstandsbediening van hun tv.

Waarom biedt Netflix zijn games via Google aan?

De appstore voor Android-smartphones en -tablets is de snelste weg naar potentieel 2,5 miljard klanten. Netflix zou veel meer moeten investeren als het zijn eigen webwinkel zou moeten opzetten. Misschien mikt het bedrijf op een innige samenwerking met Google. Dat heeft immers sinds 2019 een dienst die Stadia heet: een Netflix-achtige dienst voor… games. Een groot succes is dat tot nu toe niet geweest.