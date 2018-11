Netflix en consorten slokken groeiend deel budget huishoudens op

In totaal is de Nederlandse televisie- en videomarkt goed voor 566 miljoen euro. Anderhalf jaar geleden incasseerden de internetbedrijven hier 11 procent van. Dat is toegenomen tot 16 procent. Het leeuwendeel vloeit naar Netflix, de Amerikaanse gigant die in 2013 naar Nederland kwam. Alleen Ziggo en KPN zijn groter.

Naast de streamingdiensten zien ook Fox Sport en Ziggo Sport Totaal de omzet stijgen. Die laatste profiteerde van de populariteit van Formule 1.

Nederlanders blijken een voorkeur te hebben voor abonnementsdiensten. Daarbij betalen ze een vast bedrag per maand of jaar. Minder gebruikelijk is het om per film of serie eenmalig een bedrag over te maken, bijvoorbeeld via Pathé Thuis of iTunes.