Neemt het spoor het voortouw in de arbeidersstrijd?

‘Gansch het raderwerk staat stil, als uw machtige arm het wil’, zo stond onder een van de meest bekende politieke cartoons uit de Nederlandse geschiedenis. Albert Hahn tekende in 1903 voor het socialistische dagblad Het Volk de enorme rug van een machtige arbeider die de vanuit het CS in Amsterdam vertrekkende trein tegenhield.

Deze week had die cartoon niet misstaan. Als het treinpersoneel staakt, dan ligt Nederland meteen voor een groot gedeelte plat. In geen sector is staken zo effectief. Niet dat de bonden daar misbruik van maken. Het is zelfs de allereerste cao-staking in de geschiedenis van het spoor.

De allereerste grote staking in de Nederlandse geschiedenis was in januari 1903 ook bij de spoorwegen, maar die vond plaats uit solidariteit met de havenarbeiders, waar vakbondsleden weigerden samen te werken met niet-vakbondsleden. De werkgever willigde vanwege de enorme overlast al twee dagen later de eisen van de spoorwegstakers in.

De bourgeoisie sloeg de schrik om het hart. De regering van calvinist Abraham Kuyper besloot daarop het staken van ambtenaren waaronder spoorwegwerknemers te verbieden. Stakers mochten wegens plichtsverzuim niet alleen worden ontslagen, maar konden zelfs worden veroordeeld tot celstraffen van tussen de vier en zes jaar.

Er was massaal verzet tegen deze ‘worgwet’. Maar ‘Abraham de Geweldige‘ won. Zeker tweeduizend werknemers bij de Staatsspoorwegen (SS) en de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM) verloren hun baan. Tot 16 januari 1980 – bijna 77 jaar lang – mochten spoorwegarbeiders niet meer staken, hoewel ze na een oproep van Radio Oranje in 1944 in het oorlogsbelang deze regel aan hun laars mochten lappen.

Nadat de wederopbouw was voltooid, waren er in de jaren zestig weer regelmatig, zij het vaak wilde, stakingen. Maar bij het spoor bleef het not done. In 1970 werd zelfs nog een aangekondigde staking van één uur bij de NS voorkomen met verwijzing naar de worgwet. Het was uiteindelijk een rechter die het verbod ophief omdat het in strijd was met het Europees Sociaal Handvest dat bepaalde dat het stakingsrecht gold voor alle werknemers.

Niet dat het NS-personeel daarna fanatiek ging staken, integendeel. Arbeidsonrust bij de NS bleef een volstrekt onbekend fenomeen. Het personeel, veelal voortkomend uit spoorfamilies, blonk uit door loyaliteit aan het bedrijf dat zich via een eigen poldermodel als sociaal paradijsje manifesteerde. De NS was een grote familie. Werk ging over van vader op zoon. Er werd gezegd dat de NS-directie geen bovenleidingsmast kon plaatsen zonder de instemming van vakbonden.

In tegenstelling tot België, Frankrijk en Groot-Brittannië, waar treinstakingen schering en inslag waren, kwam dat bij de NS nauwelijks voor. Pas in 1994 werd gestaakt toen ‘overtolligen‘ de laan dreigde te worden uitgestuurd. In 2000 vonden de grootste stakingen plaats, vanwege een nieuw rooster met vaste routes, het zogenoemde rondje om de kerk. De laatste keer dat het treinverkeer helemaal stillag, was in 2019 bij de pensioenacties van de bonden.

Nu ligt het ganse raderwerk stil vanwege de eigen portemonnee. Hopelijk leidt het niet tot een worgwet.