Nederlandse vissers gebruiken illegale netten om extra sliptong te vangen

Medewerkers van de Algemene Inspectiedienst (AID) in een rubberen motorboot op weg naar een vissersschip voor een controle op de Noordzee. Beeld Phil Nijhuis / ANP

Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Tilburg. De studie ziet het licht vlak nadat de Europese Rekenkamer een kritisch rapport heeft gepubliceerd over de controle op illegale visserij. Die schiet ernstig tekort in de EU, constateert de Rekenkamer. Ook in Nederland blijken de controles van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) ontoereikend.

Sinds de pulsvisserij vorig jaar is verboden, worden platvissen zoals schol en tong gevangen met zogenoemde boomkorren. Bij deze vangstmethode wordt een vistuig over de bodem gesleept, waardoor de vissen opspringen en het net in zwemmen. Boomkorvisserij kost extra veel brandstof, waardoor het water veel vissers tot aan de lippen staat, meldt vakblad Visserijnieuws, dat ook het Tilburgse onderzoek naar buiten heeft gebracht. Daarom willen vissers graag snel een winstgevende lading binnenhalen. Dat gebeurt legaal, door het toepassen van moderne technieken, maar ook illegaal, door de grootte van de visnetmazen te verkleinen, blijkt uit het onderzoek van de Universiteit van Tilburg.

Dit zogenoemde binnenkuilen, dat geldt als een economisch delict, is al een aantal jaren aan de gang. Zo kunnen jonge vissen, zoals sliptong en kleine zeetong, minder gemakkelijk ontsnappen en zijn de vangsten groter. Sliptong is een populaire vis, maar de kleine sliptongetjes zijn nog te jong om zich te kunnen voortplanten. Met kleinere mazen is ook de ‘bijvangst’ van andere niet-voortplantingsrijpe vissen groot, zoals scholletjes. Zulke onverkoopbare vissen worden vaak dood overboord gezet.

Dit tast niet alleen het bestand van zeetong, maar ook van andere vissoorten aan. Uit het onderzoek bleek dat er wel zeven keer zoveel ondermaatse tongen werden gevangen als tongen van de toegestane grootte. Bij schol gaat het om wel achttien keer zoveel ondermaatse vissen.

Moeilijk te bewijzen

Het wegvangen van ondermaatse vis is ook nadelig voor de vissers zelf, concludeert onderzoeker Ben Vollaard in het Tilburgse onderzoek. Als je nu meer jonge vis laat zwemmen, heb je straks grotere vissen en betere vangsten.

Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond, is het hiermee eens. ‘Binnenkuilen is natuurlijk helemaal fout’, zegt hij. ‘Niemand in de visserij keurt dit goed. Ik begrijp best welke kortetermijnbelangen hier spelen, maar op deze manier raken we wel het begrip voor de sector kwijt. De controle blijkt ontzettend lastig: hoe kunnen we dit adequaat stoppen?’

Het Tilburgse onderzoek, van de Nederlandse econoom Ben Vollaard en de Britse onderzoeker Stephen Kastoryano (Universiteit van Reading), is inventief en degelijk, zegt econoom Andries Richter van de Wageningen Universiteit, zeker omdat fraude bij de visserij zo lastig te bewijzen is.

Zonder controleschip meer fraude

De onderzoekers hebben tussen 2017 en 2019 gekeken naar de gegevens van de visafslag, de informatie van het NVWA-controleschip Barend Biesheuvel en ten slotte naar de meteorologische gegevens om de weersomstandigheden te kunnen vergelijken. Er bleek een duidelijk verband tussen de aanwezigheid van het controleschip en de maat van de tongen op de visafslag.

De aangeleverde tongen waren in de perioden dat de Barend Biesheuvel niet actief controleerde duidelijk kleiner, wat wijst op netten met een kleinere maaswijdte. Vissers informeren elkaar vaak over de locatie van het controleschip: zo’n 18 procent van de schepen laat het verkleinen van de maaswijdte afhangen van deze ‘pakkans’, maar er is ook een onbekend aantal vissers dat los hiervan nettenfraude pleegt.

Is er nu een duidelijke afname van het tongbestand? Het gaat vooralsnog prima met de tong, zegt Nooitgedagt van de Vissersbond. De Good Fish Foundation, die zich inzet voor duurzame visserij, bevestigt dat, maar wijst erop dat ICES (de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee) zijn jaarlijkse vangstadvies voor tong aan de Europese Commissie naar beneden heeft bijgesteld. De grote aanwas van tong uit 2018 is op dit moment niet meer terug te zien in het bestand. ICES noemt niet-gerapporteerde vangsten als een mogelijke oorzaak.