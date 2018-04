Nederlandse veestapel moet fors krimpen om klimaatdoelen Parijs te halen, adviseert Raad. En snel ook

Nederland heeft geen keus, concludeert de Raad op basis van berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving

De aanbevelingen van de Raad staan op gespannen voet met de kabinetsplannen. In het regeerakkoord staat namelijk dat 'volumebeperkende maatregelen' niet de voorkeur hebben bij het verduurzamen van de sector. Maar Nederland heeft geen keus, concludeert de Raad op basis van berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Nederland moet volgens bestaande klimaatafspraken in 2050 een CO2-reductie van 95 procent ten opzichte van 1990 realiseren. Dat betekent dat Nederland over 32 jaar nog een kleine 10 megaton CO2 mag uitstoten. Alleen de veehouderij is op dit moment al goed voor 18 megaton per jaar.



De Raad dringt aan op spoed om te voorkomen dat boeren en vleesindustrie de komende jaren nog veel investeren in nieuwe fabrieken of stallen en daardoor grote schade lijden als ze die in 2040 vroegtijdig moeten afschrijven. Veehouders die desondanks gedupeerd worden door het CO2-plafond, zouden wel 'ruimhartig' gecompenseerd moeten worden, aldus het advies.