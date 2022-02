Nederlandse start-ups haalden recordbedrag op

Een medewerker tijdens een rondleiding in het gerobotiseerde distributiecentrum van online supermarkt Picnic. Beeld ANP

Dat blijkt uit een jaaroverzicht dat de Dutch Startup Association (DSA) woensdag publiceerde. Aan het onderzoek dragen verschillende partijen bij die nauw betrokken zijn bij de financiering van beginnende bedrijven. Het totaalbedrag aan investeringen was met 5,3 miljard euro ruim drie keer zo hoog als het jaar daarvoor, toen de startende bedrijven ook al een record boekten.

Er ging meer geld naar kleine beginnende start-ups, schrijft de DSA. Maar dat het bedrag dit jaar zo hoog uitkomt is vooral te verklaren doordat het aantal ‘grote investeringen’ van 15 miljoen euro of meer hard groeide. Het gaat dan om bedrijven die de start-upfase zijn ontgroeid maar veel geld nodig hebben om snel te kunnen doorpakken in zeer competitieve markten.

De opvallendste financieringen komen voor rekening van twee bedrijven die voortkomen uit het bedrijf dat de jonge Amsterdamse ondernemer Adriaan Mol in 2004 oprichtte. Messagebird, dat software levert die het voor bedrijven gemakkelijk maakt om via verschillende kanalen met hun klanten te communiceren, haalde 800 miljoen dollar op om een overname in de VS mee te financieren. Eenzelfde bedrag werd opgehaald door betaaldienst Mollie, dat betalingen afhandelt voor tienduizenden mkb-klanten en onder meer maaltijdbezorger Deliveroo. Met het geld wilde Mollie vooral snel veel nieuwe medewerkers aannemen om zoveel mogelijk nieuwe klanten te kunnen bedienen.

Een derde grote financieringsronde was die van boodschappen bezorgdienst Picnic. Deze zomer kreeg het bedrijf 600 miljoen euro van investeerders om snel meer marktaandeel te veroveren in de zwaar bevochten bezorgingsmarkt.