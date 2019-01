Nederlandse muziek doet het goed over de grens

De exportwaarde van Nederlandse muziek is in 2017 de grens van 200 miljoen euro gepasseerd. Nederlandse artiesten verdienen in het buitenland vooral aan optredens. Maar ook rechten en opnamen brengen geld in het laatje. Binnen de muziekindustrie zijn het vooral de deejays die de bulk van de omzet binnenhalen: ruim driekwart (150 miljoen euro) is afkomstig uit de dancesector, aldus een inventarisering door Perfect & More in opdracht van Buma Cultuur.

Onder anderen Tiësto, Yellow Claw, Oliver Heldens en Martin Garrix behoren tot de artiesten met de meeste buitenlandse optredens. Ook André Rieu speelde in 2017 veelvuldig over de grens. Met optredens in 93 landen werd door alle artiesten in totaal ongeveer 167 miljoen euro verdiend.

Aan rechten werd een bedrag van 22,5 miljoen euro geïnd. Populaire tracks in 2017 waren onder meer Waves van Mr.Probz, Reality’ van Lost Frequencies/Felix De Laet, Animals van Martin Garrix en Policeman van Eva Simons/Sidney Samson.

Maar ook oudere songs doen het nog altijd goed over de grens. Klassiekers als Venus van Shocking Blue (Robbie van Leeuwen), Radar Love van Golden Earring, You van Ten Sharp en In ’t Kleine Café Aan De Haven van Pierre Kartner zijn in het buitenland nog altijd in trek. Van dat laatste nummer zijn talrijke covers gemaakt in andere talen.

Na de verovering van de Verenigde Staten en Canada, is nu ook Azië een van de groeimarkten. Met name in China doen Nederlandse artiesten goede zaken, gevolgd door Japan, Indonesië en Thailand. De meeste optredens waren in de VS, Spanje, Duitsland, Engeland en nieuwkomer China.