Nederlandse klant krijgt voucher, maar in Israël betaalt KLM reissom wel meteen terug

In Israël is de KLM overstag gegaan nadat de Israel Consumer Council druk had uitgeoefend op alle luchtvaartmaatschappijen die terugbetalingen afhielden. De lokale consumentenbond dreigde naar de rechter te stappen om ze op andere gedachten te brengen. Onder andere Iberia (Spanje), Air France en TAP (Portugal) besloten daarop hun beleid te herzien, meldt The Times of Israel.

Tegen vier internationale luchtvaartmaatschappijen - United Airlines (VS), Ukraine Airlines, Aegean Airlines (Griekenland) en Vueling (Spanje) – zijn inmiddels rechtszaken aangespannen. De Israel Consumer Council voert zogeheten ‘class action’-processen, waarbij de uitkomst geldt voor alle gedupeerde reizigers.

De Israel Consumer Council wijst naar internationale wetgeving, die reizigers het recht geeft af te zien van een omboeking en een voucher en hun geld terug te eisen. Veel luchtvaartmaatschappijen houden dat geld liever in kas omdat ze daarmee het hoofd nog even boven water kunnen houden, terwijl het vliegverkeer in grote delen van de wereld volledig is komen stil te liggen en ze geen inkomsten hebben.

De Europese Commissie heeft bij herhaling weten dat de luchtvaartbedrijven die uitbetaling opschorten de wet aan hun laars lappen en dat consumenten geen genoegen hoeven te nemen met een tegoedbon. Ook consumentenorganisaties vinden dat de luchtvaartmaatschappijen de rekening voor de coronacrisis eenzijdig bij hun klanten leggen. Die klanten moeten maar afwachten of het bedrijf waar ze een vliegtegoed hebben uitstaan nog bestaat tegen de tijd dat zij hun vouchers willen verzilveren.

In Nederland liet minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) eind vorige maand weten dat ze de ‘uitstelbetaling’ door de luchtvaartmaatschappijen gedoogt. Ze heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die nagaat of de luchtvaart zich aan de wet- en regelgeving houdt, gevraagd een oogje toe te knijpen.

Op de website van KLM wordt de optie tot onmiddellijke terugbetaling niet nadrukkelijk geboden. ‘We raden u sterk aan om gebruik te maken van de online opties om uw vlucht te wijzigen of een reisvoucher aan te vragen.’ De tegoedbon blijft een jaar geldig na de datum van uitgifte en kan tot 30 september worden aangevraagd.

Strop

Het ‘vliegtegoed’ is wereldwijd een omvangrijke kopzorg, constateert de internationale brancheclub IATA. Het is een kostenpot van 32 miljard euro, die de toch al worstelende luchtvaartmaatschappijen als een molensteen om de nek hangt. Het komt bovenop de 233 miljard aan omzetverlies waar de sector voor dit jaar tegenaan kijkt, ruim 40 procent van wat het passagiersvervoer in 2019 opleverde. De zwaarst getroffen bedrijven lopen zelfs de kans driekwart van hun jaaromzet te missen.