Nederlandse huizenbezitter ziet toekomst na crisis weer rooskleurig in, maar blijft realistisch

Waar huizenkopers profiteren van de extreem lage rente, zagen huurders hun lasten juist fors stijgen

Die roze bril hangt wellicht samen met het feit dat slechts een kleine minderheid van 4 procent het lastig zegt te vinden de maandelijkse hypotheek te betalen. Zelfs in andere groeilanden als Duitsland ligt dat percentage met 11 procent aanmerkelijk hoger. De ING-onderzoekers wijzen er ter verklaring op dat Nederland relatief streng controleert of huizenkopers hun toekomstige maandlasten wel kunnen dragen. Wanneer het dan toch misgaat, komt dat vaak door echtscheiding of baanverlies.



Opvallend is dat huurders er in Nederland veel minder goed voor staan. Van hen heeft 15 procent moeite de maandelijkse betaling te voldoen. Waar huizenkopers profiteren van de extreem lage rente, zagen huurders hun lasten juist fors stijgen. De huren stegen sinds 2012 in de vrije sector met 14 procent. In de sociale woningbouw gingen ze zelfs met 16 procent omhoog.



Het daadwerkelijke aantal wanbetalers onder huiseigenaren ligt overigens nog veel lager. In totaal kampen zo'n 98.000 mensen met een betalingsachterstand op hun hypotheek, blijkt uit cijfers van het Bureau Krediet Registratie. Dat is aanzienlijk minder dan een jaar eerder, maar wel nog altijd tweeënhalf keer zoveel als voor de crisis.