Nederlandse horeca luidt noodklok: ‘Onze branche staat in brand’

Bezoekers van een café in Rotterdam-Zuid leggen een kaartje. Beeld Arie Kievit

U luidt de noodklok, waarom?

‘Onze branche staat in brand. Dit is echt voor de eerst dat ik slapeloze nachten heb. We zijn 24 uur per dag bezig met leden die in paniek zijn door de situatie, individuele ondernemers die een faillissement vrezen en de wanhoop nabij zijn. Tegelijkertijd laten de maatregelen van de overheid te lang op zich wachten.’

Hoe hard is de horeca geraakt door het coronavirus?

‘We hebben een enquête gehouden onder vierduizend leden. Voor de maand maart komen wij uit op een omzetverlies van 630 miljoen euro. Maar met de kanttekening dat we dat onderzoek nog vóór de maatregelen van donderdag hebben gedaan. We verwachten nu dat het verlies snel oploopt tot 700 miljoen per maand. En dan moet ik er nog niet aan denken dat we net als België een volledige sluiting krijgen, dan gaat het volledige bedrijfsresultaat van 2,5 miljard uit de Nederlandse horeca-omzet verloren.’

Waar vallen de klappen?

‘In eerste instantie ging het vooral om hoteliers, cateraars en evenementenorganisaties in Amsterdam en Noord-Brabant. Sinds gisteren wordt iedereen geraakt. Kleine restaurants en cafés mogen nog gewoon worden bezocht, maar ik zie dat er een omslag is bij het publiek. Dat maakt zich zorgen.’

Waarom zijn de maatregelen van het kabinet niet afdoende?

‘De aanvragen voor werktijdverkorting (waardoor personeel tijdelijk met een WW-uitkering naar huis kan worden gestuurd, red.) worden niet snel genoeg behandeld en vaak afgewezen. Op dit moment geldt een eigen risico van twee weken. Als de omzet zo hard achteruitgaat voor een langere periode, moet je die per direct krijgen.’

Moet een ondernemer niet gewoon in staat zijn om twee weken zijn eigen broek op te houden, zeker na de gouden jaren in de horeca?

‘We hebben inderdaad een paar goede jaren gekend. Maar niet alleen de omzet is gegroeid, ook het aantal bedrijven. Daardoor zijn de marges veel kleiner. Twee weken voor een grote horecaondernemer lukt misschien, maar voor een horecabedrijf dat net deze maand een groot evenement heeft dat wordt afgelast, kan het heel hard gaan.’

Wat moet er gebeuren?

‘Er zou een renteloos overbruggingskrediet moeten komen en een fiscale aanpassing waardoor je even geen btw hoeft af te dragen. En de werktijdverkorting zou sneller en met lumpsum moeten worden verleend. Minister Hoekstra heeft wel gezegd: ‘Ik heb diepe zakken, die mogen leeg’, maar maak dat concreet. We moeten nu handelen.’

En als u dan ’s nachts wakker ligt, wat is uw grootste zorg?

‘Een sneeuwbaleffect. Door deze situatie zitten onze zzp’ers en uitzendkrachten thuis, daar komt geen geld binnen. Toeleveranciers als de groenteboer en slager gaan het merken. Als dit te lang gaat duren, wordt naijleffect heel sterk. We zijn een welvarend land en de middelen zijn er, maar het gebrek aan snelheid zou ons de nek kunnen omdraaien. We moet de pijn nu echt samen pakken.’

Reactie ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid ‘Er wordt hard aan gewerkt om de capaciteit bij het beoordelen van aanvragen van werktijdverkorting te vergroten. Normaal krijgen we 100 tot 200 aanvragen in een jaar, nu 5.000 in drie weken. Dat is een uitzonderlijke situatie. Om aanspraak te maken moet er een direct verband zijn met corona, en voor 20 procent van het personeel geen werk meer zijn. We zitten sinds donderdag in een nieuwe realiteit en zullen de aanvragen ook zo beoordelen.’