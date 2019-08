Nederlandse groei overtreft die van alle buren: Duitsland niest, maar Nederland is nog niet verkouden

Verandering van het bbp vergeleken met het vorige kwartaal. Beeld de Volkskrant

De Nederlandse economie doet het veel beter dan die in de omliggende landen. In het tweede kwartaal is de economie met 0,5 procent gegroeid, evenveel als vorige kwartalen. Op jaarbasis is de groei van het bruto binnenlands product (bbp) 2 procent.

Opvallend aan de groeicijfers is dat de Nederlandse economie hiermee losgezongen lijkt te zijn van de Duitse. De oosterburen meldden woensdag een krimp van 0,1 procent in het tweede kwartaal. Verwacht wordt dat het bbp in Duitsland ook in het derde kwartaal kleiner wordt. Hiermee zou na twee kwartalen krimp Duitsland in een officiële recessie belanden.

Ook Frankrijk en België (elk een groei van 0,2 procent) doen het slechter dan Nederland. Het in het Brexitproces verstrikte Groot-Brittannië noteerde een krimp van 0,2 procent. De economische groei in de EU was overigens het hoogst in Noord-Oost Europa (Polen, Tsjechië, de Baltische staten en Finland).

Nederland doet het in het westen van het continent opvallend goed. De continue groei van de Nederlandse economie leidt tot steeds meer spanning op de arbeidsmarkt. De werkloosheid daalde vorig kwartaal met 11 duizend tot 305 duizend. Daarmee komt die uit op 3,3 procent – het laagste percentage sinds het CBS deze cijfers publiceert. De spanning op de arbeidsmarkt blijkt ook uit de groei van het aantal vacatures – met name in de techniek, de bouw, de zorg en het onderwijs. Op elke 100 werklozen zijn er nu liefst 93 vacatures.

De groei van de Nederlandse economie is vooral te danken aan de investeringen – met name in de woning- en utiliteitsbouw – die in het tweede kwartaal met 5 procent toenamen. Daarnaast nam de consumptie met 1,7 procent toe. ‘Mensen kochten vooral meer kleding en elektronica’, aldus CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. ‘Het hing ook samen met een hogere gasafzet door een koudere meimaand.’

Consumentenuitgaven

De consumentenuitgaven maken in Nederland een belangrijker deel uit van de economie dan die in Duitsland. Daar is de industrie belangrijker en die doet het slecht. De industriële productie van Duitsland daalde in het tweede kwartaal met 5 procent.

Vroeger werd gezegd dat als Duitsland niest, Nederland verkouden is. Nederland was economisch niet meer dan een deelstaat van Duitsland. Hoofdeconoom Valentijn van Nieuwenhuijzen, hoofd beleggingen van NN Investment Partners, denkt niet dat dit door deze kwartaalcijfers ook echt is veranderd. ‘Er zijn altijd wel incidentele factoren, zoals voorraadvorming, die voor verschillen zorgen. Als de Duitse economie blijft krimpen, worden we uiteindelijk meegetrokken. Dit keer zijn er wel specifieke Duitse problemen.’ Hierbij doelt Van Nieuwenhuizen met name op de problematische transformatie van de Duitse auto-industrie naar elektrisch en zelfrijdend.

Nederland levert echter veel onderdelen aan deze Duitse auto-industrie. Van Mulligen: ‘De export steeg weliswaar met 3 procent, maar dat was vooral wederuitvoer. De export van in Nederland gemaakte producten daalde iets. Dat zal wel met de zwakte van de Duitse economie te maken hebben.’

Noodklok

Duitsland heeft met zijn industriële producten – met name machines en auto’s – meer last van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog. In een analyse stelde ING: ‘Winstwaarschuwingen, ontslagen, een toename van tijdelijke contracten, dalend consumentenvertrouwen en minder activiteiten in de dienstensector hebben de noodklok in Duitsland doen luiden.’

Volgens de bank is het gevaar van de huidige dreigende recessie in Duitsland sommige opzichten erger dan die van 2008 en 2009. ‘Toen was de economie structureel gezond en kon die met een keynesiaans stimuleringspakket uit het dal worden gehaald. Nu zijn er structurele problemen: digitalisering, infrastructuur en de auto-industrie.’

ING spreekt zelfs van het einde van ‘de tien gouden jaren van de Duitse economie’. Sinds de crisis van 2008-2009 groeide de Duitse economie gemiddeld elk kwartaal met 0,5 procent.