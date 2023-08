Nederlandse economie krimpt en belandt in recessie

De consumptie door huishoudens nam met 1,6 procent af ten opzichte van het eerste kwartaal. Beeld Elisa Maenhout

De nieuwe daling is verrassend, omdat economen hadden gerekend op stagnatie of een lichte groei. Bij twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei is volgens de klassieke definitie sprake van een recessie, die in dit geval dus wel mild is.

Terwijl de economie van de de naburige landen in het tweede kwartaal is gegroeid ten opzichte van de voorgaande drie maanden, zakt die van Nederland verder weg. Frankrijk en België bijvoorbeeld zagen hun bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal groeien met respectievelijk 0,5 en 0,2 procent. De Duitse economie stagneerde wel met een nulgroei.

Over de auteur

Daan Ballegeer is economieverslaggever van de Volkskrant. Hij schrijft onder meer over financiële markten en centrale banken.

Volgens de eerst raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de krimp in het tweede kwartaal ten opzichte van de drie voorgaande maanden vooral toe te schrijven aan een daling van het handelssaldo van 0,7 procent. Toch was de export niet over de hele lijn negatief. De uitvoer van diensten steeg met 0,5 procent, maar dat was onvoldoende om de veel sterkere daling in de goederenexport te compenseren.

Daarnaast daalde de consumptie door huishoudens met 1,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal, en namen de investeringen in woningen af. Aan de pluskant staan de hogere bedrijfsinvesteringen in onder vervoermiddelen en machines. Daar ging het om een toename van 1,3 procent.

In ruim de helft van de bedrijfstakken was er in het tweede kwartaal een daling van de toegevoegde waarde, dat is het verschil tussen de productie en het verbruik van energie, materialen en diensten. Hoewel de grootste afname in de delfstoffenwinning zat, leverde de bedrijfstak handel, horeca, vervoer en opslag de grootse negatieve bijdrage aan de economische ontwikkeling. De grootste toename van de toegevoegde waarde zat bij de energiebedrijven.

Buitenland

Hoewel de Nederlandse groei in het afgelopen kwartaal onderdoet voor die van de naburige landen, is het herstel in vergelijking met het vierde kwartaal van 2019, voor de coronapandemie dus, nog altijd sterker dan dat van de naburige landen en het gemiddelde in de Europese Unie.

Op de arbeidsmarkt is van de economische afkoeling vooralsnog weinig te merken. Daar hield de krapte in het tweede kwartaal van 2023 aan, meldt het CBS. Tegenover elke honderd werklozen stonden 122 vacatures, net als in de vorige twee kwartalen.