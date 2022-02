Nederlandse economie herstelt zich van historische krimp, maar verschillen in sectoren zijn groot

Winkelend publiek in de Kalverstraat in Amsterdam. De Nederlandse consumptie steeg vorig jaar met 3,5 procent. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De Nederlandse economie groeide in 2021 met 4,8 procent, waarmee de achteruitgang van 3,8 procent in 2020 werd gecompenseerd. De economie is nu 0,8 groter dan in 2019. De arbeidskrapte bereikte een historisch niveau. Voor het eerst sinds de jaren zeventig zijn er meer vacatures dan werklozen.

De lockdown heeft de groei wel vertraagd in het vierde kwartaal. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende een groei van het bruto nationaal product (bnp) van 0,9 procent, beduidend lager dan in het tweede (3,8 procent) en derde kwartaal (2,1 procent) van 2021. De totale groei van 4,8 procent ligt echter hoger dan voorspeld, aldus Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS.

Zo spreekt Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken, van een ‘ongekend veerkrachtige economie’. De Nederlandse consumptie steeg met 3,5 procent, maar de verschillen tussen de sectoren zijn groot. Bovendien ligt dat percentage nog ruim onder het niveau van voor de coronacrisis. De horeca, de reissector en cultuur en recreatieve diensten incasseerden vanwege de coronamaatregelen nieuwe klappen in 2021. Zo lagen de uitgaven in de horeca 30 procent onder het niveau van 2019.

Cultuursector

De cultuursector ging opnieuw achteruit. Van Mulligen: ‘De krimp in 2020 was al enorm en daar kwam een nieuwe krimp overheen. De uitgaven van de consument in deze sector zijn net iets meer dan de helft van 2019. De cultuursector is echt een noodlijdende bedrijfstak waarvoor de problemen nog lang niet voorbij zijn.’

De productie van de industrie steeg met 7 procent, volgens het CBS heeft de export de economische groei versterkt. ‘Alleen het toerisme had een negatieve bijdrage, ook in 2021 kwamen minder buitenlandse toeristen naar Nederland’, stelt Van Mulligen. ‘Daarnaast was het vertrouwen van de ondernemers en consumenten nog heel fragiel, mede door de coronamaatregelen.’

Er kwamen 44 duizend banen bij in het vierde kwartaal, het aantal vacatures nam toe met 16 duizend. Eind 2021 stonden 387 duizend vacatures open, het hoogste aantal ooit. Dat gaat vooral om banen in de zorg en de horeca. Met een plus van 188 duizend banen in 2021 werd de grens van 11 miljoenen banen gepasseerd.

Arbeidskrapte

Maar de arbeidskrapte bereikte een recordhoogte. Diverse sectoren kampen met een tekort aan personeel. ‘En een werkloze regisseur is niet zomaar om te scholen tot ic-verpleegkundige of softwareontwikkelaar’, zegt Van Mulligen. ‘Het is een serieus probleem.’

Ook de inflatie bedreigt de economische groei. In 2021 kwam die voor het eerst sinds de jaren tachtig boven de 6 procent uit. De energie- en brandstofprijzen dragen volgens de berekeningen van het CBS voor meer dan de helft bij aan de inflatie van 6,4 procent. Daarnaast berekenen de producenten die hogere prijzen door, waardoor de boodschappen fors duurder werden.

Van Mulligen spreekt van ‘een klap voor de koopkracht’, die het economisch beeld van 2022 zal beïnvloeden. ‘Ondanks het sterke herstel in 2021 en het gunstige perspectief voor dit jaar hangt een grijze wolk boven de Nederlandse economie.’