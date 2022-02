Nederlandse economie herstelt van historische krimp, maar verschillen in sectoren zijn groot

Internationaal uitzendconcern Randstad heeft een jubeljaar achter de rug. Door de grote vraag naar personeel werd een recordomzet van 24,6 miljard euro geboekt. Dat leverde een nettowinst op van 768 miljoen euro. De personeelsmoloch maakte de cijfers over 2021 dinsdagochtend bekend.

Het personeelstekort veroorzaakt stijgende lonen in de Verenigde Staten en, iets langzamer, in Europa, aldus directeur Jacques van den Broek van het bedrijf in personeelsdiensten in een toelichting op de jaarcijfers. In de slag om geschikt personeel moeten werkgevers volgens hem de salarissen verhogen en meer geld steken in opleidingen.

Op de Amsterdamse effectenbeurs werden de jaarcijfers beloond met een koerssprong van ruim 5 procent. Aandeelhouders krijgen een verhoogd dividend uitgekeerd van in totaal 5 euro per aandeel van circa 66 euro.

Het Nederlandse bedrijf, opgericht in 1960, heeft inmiddels een beurswaarde van ruim 12 miljard euro. Mede door overnames is Randstad inmiddels actief in 38 markten wereldwijd. Vorig jaar gingen wereldwijd meer dan 2 miljoen mensen aan het werk via het bedrijf. Van de omzet wordt 20 procent geboekt in de Verenigde Staten en Canada, 15 procent in Frankrijk en 14 procent in Nederland. Ten opzichte van 2019, het laatste jaar voorafgaand aan de coronacrisis, was de gehele omzetgroei 5 procent.

Dinsdag maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat de uitzendbranche in Nederland als geheel nog niet hersteld was van het banenverlies tijdens de coronacrisis. Het aantal banen staat nu op 754 duizend. In het eerste kwartaal van 2020 was dit 775 duizend. Randstad boekte in thuisland Nederland juist een omzetgroei ten opzichte van 2020 van 16 procent.

Het waren de laatste jaarcijfers van directeur Van den Broek. Eind maart wordt hij na acht jaar als ceo opgevolgd door Sander van ‘t Noordende.