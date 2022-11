Nederlandse chipmachines meegezogen in handelsoorlog VS met China

Bezoekers van de ASML-hal in de International Import Expo in Shanghai op 7 november. Beeld Future Publishing via Getty Imag

De Nederlandse regering is in gesprek met de Verenigde Staten over vergaande exportrestricties van Nederlandse halfgeleidertechnologie naar China. De Amerikanen, die vorige maand nieuwe strenge exportbeperkingen oplegden aan hun eigen chipbedrijven, zouden met name lithografiemachines van ASML willen tegenhouden. De Amerikaanse onderminister van Handel, Don Graves, wordt op korte termijn in Den Haag verwacht.

Dinsdag zei minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel in antwoorden op Kamervragen dat er ‘regelmatig overleg’ met de VS is over de export van halfgeleidertechnologie. ‘In deze gesprekken wordt ook gesproken over Amerikaanse beleidsinitiatieven, in het bijzonder de gevolgen daarvan voor Nederlandse bedrijven.’

Op een expliciete vraag of de Amerikaanse onderminister van Handel, Don Graves, om een exportverbod voor zogeheten deep ultraviolet lithography (DUV) had verzocht, kon Schreinemacher ‘vanwege de vertrouwelijkheid van dit gesprek’ geen antwoord geven. Maar op de vraag of er ook economische reden aan dat verzoek ten grondslag kunnen liggen, zei ze ‘ja’.

Militaire sprong voorwaarts

Daarmee komen de nieuwe vonken van de oplaaiende economische oorlog van de VS tegen China de oceaan overwaaien. De regering-Biden maakt zich grote zorgen over de groeiende macht van China en de steeds zelfbewustere houding van de Chinese president Xi Jinping. Om zijn militaire sprong voorwaarts tegen te houden of te vertragen proberen de Amerikanen nu de Chinezen het essentiële element van elke technologische vooruitgang te onthouden: moderne halfgeleiders, ofwel computerchips.

Die heeft China nodig voor onder meer kunstmatige intelligentie en de supercomputers waarmee bijvoorbeeld versleutelde berichten kunnen worden ontcijferd.

De regering-Biden heeft verordonneerd dat Amerikaanse bedrijven voortaan een vergunning nodig hebben om die chips, of de machines waarmee ze worden gemaakt, naar China te exporteren. Amerikaanse bedrijven als Applied Materials, Nvidia en Lam Research hebben gezegd zo’n 1,5 tot 2,5 miljard dollar omzet te verliezen.

Het Nederlandse ASML heeft al sinds 2019 te maken met exportrestricties, onder het zogeheten Wassenaar Arrangement dat een rem zet op de export van technologie die voor militaire doelen kan worden gebruikt.

Het bedrijf maakt de meest geavanceerde chipmachines ter wereld, die werken met extreem ultraviolet licht (EUV). Dat licht heeft een zeer kleine golflengte. Omdat de golflengte van het licht het detailniveau bepaalt waarmee de machines patronen in het halfgeleidermateriaal kunnen etsen, kunnen de apparaten daarmee de meest volgepakte chips fabriceren. Deze EUV-machines mogen al drie jaar niet meer naar China worden geëxporteerd.

Maar nu wil de VS dat ook de iets gangbaarder DUV-machines, die licht gebruiken van iets grotere golflengte, in de ban worden gedaan. Daarvan staan er al best wat in China, waar ze chips maken voor bijvoorbeeld de rijbaanondersteuning in onze auto’s en de geheugens van onze camera’s.

Aanvoerketens verstoord

Toen de VS de restricties afkondigden zei ASML nog dat het er weinig last van dacht te hebben. Wel haalde het voor de zekerheid zijn Amerikaanse werknemers van Chinese klanten af. De eveneens Nederlandse chipmachinebouwer ASM Industries schrok wel en liet twee weken geleden aan analisten weten dat het denkt 40 procent van zijn omzet in China te verliezen. Dit omdat het veel Amerikanen voor zich heeft werken, die strafbaar zijn als ze nog meewerken aan de export van een verboden product – ook al werken ze bij een buitenlands bedrijf.

De grote vraag is nu of Nederland de VS volgt. Europa worstelt al een tijdje met de Chinese afhankelijkheid. Het wil een eigen koers varen, maar die is nog niet heel recht. De Duitse regering lijkt woensdag wel een streep te halen door de voorgenomen verkoop van de Duitse halfgeleiderfabrikant Elmos aan (een Zweedse dochter van) het Chinese Sai Microelectronics, nadat het een week eerder toestond dat de Chinezen mede-eigenaar werden van een containerterminal in Hamburg.

Het grote probleem is dat China veel van de voor Europa bestemde producten maakt waarin chips essentieel zijn. Zonder chipmachines zullen ook die aanvoerketens worden verstoord.

Peter Wennink, de ceo van ASML, wil daarom gewoon chipmachines blijven leveren. ‘Natuurlijk is het zo dat je met rekenkracht slechte dingen kunt doen’, zei hij in een interview met het Financieel Dagblad. ‘Maar uiteindelijk gaat het erom of je als bedrijf een politieke mening moet hebben over wat er in een land gebeurt. Als de mensenrechten worden geschonden: door wie gebeurt dat en welke impact heb je daar als bedrijf dan op? Als je impact nul is, sluit je mensen ook uit van die technologie die wél voor een goed doel wordt gebruikt: medische technologie, scholing en educatie.’