Nederlandse autogebruikers reden nog nooit zoveel kilometers als in 2016

Het aantal autobezitters tussen de 18 en 30 jaar is laag en loopt terug

Uit CBS-cijfers blijkt dat het aantal autobezitters in de leeftijdscategorie tussen de 18 en 30 jaar laag is en terugloopt. Toch legden in bijna alle provincies mensen uit deze leeftijdscategorie het grootste aantal kilometers af in 2016. Alleen in Drenthe en Flevoland maakten 30-plussers meer kilometers dan hun jongere provinciegenoten.



Het hoogste aantal kilometers werd geteld in Flevoland, gevolgd door Friesland en Drenthe. In Limburg werden de minste kilometers gereden. In de provincie Utrecht was de stijging van het aantal particuliere autokilometers het sterkst: 2,2 procent vergeleken met 2015.