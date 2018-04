Nederlandse achtbanenbouwer Vekoma, 'hofleverancier van Disney', komt in handen Japans bedrijf

'Perfecte loopings'

Die laatste heropende dit weekend na een grondige verbouwing die drie maanden duurde en 4,5 miljoen euro kostte. Het traject is hetzelfde gebleven, maar de techniek is langs bijna de gehele baan vernieuwd; alleen de lift en de eerste afdaling zijn ongewijzigd.



'Daarna voel je "kuduk", dat je het nieuwe gedeelte opgaat,' zegt Wit van Looopings.nl, die zaterdag met het eerste ritje op de nieuwe baan mee mocht. 'Dan komen de loopings en de kurkentrekkers, en die zijn perfect. Veel soepeler.'



De Python was bij zijn opening in 1981 de grootste stalen achtbaan in Europa. Maar de hoogste, grootste of snelste is het allang niet meer. 'De Goliath in Walibi Holland is hoger, de Troy in het Limburgse Toverland is wilder, de Condor in Walibi gaat vaker over de kop,' zegt achtbaanliefhebber Jos Boudestein, die sinds 2007 meer dan duizend achtbanen in Europa, de VS en Azië bezocht.



Maar de Python is nog steeds een hele leuke baan, zeggen beide kenners. 'Vaak gaan kinderen tijdens een schoolreisje in de Python voor het eerst over de kop,' zegt Wit. 'Iedereen heeft een jeugdherinnering aan deze achtbaan. Die nostalgie is heel belangrijk voor het succes van de Efteling. Dat je later met je kleinkinderen kunt komen en zeggen: in deze achtbaan is opa ook geweest. Ieder ander pretpark had hem afgebroken en een nieuwe neergezet.'



Bekijk hier een ritje in de nieuwe Python: