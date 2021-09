Nederlands oudste erotiekwinkel Christine le Duc overgenomen: ‘Taboe bij jongeren doorbroken’

In 2011 leek Christine le Duc over het hoogtepunt heen, maar de tijden zijn veranderd: 'Er is een revolutie aan de gang.’

Door de dubbele overname stijgt de omzet van EQOM Group, waartoe EDC Retail als moederbedrijf van Easy Toys behoort, van 100 miljoen euro in 2020 naar 160 miljoen dit jaar.

Christine le Duc blijft een zelfstandig merk en behoudt zijn vijf winkels in Nederland. Daardoor treedt met Audrey van Ham (43) ook de eerste vrouwelijke ceo toe tot de nieuwe directie: ‘Christine le Duc richt zich meer op de vrouw en haar behoeften, wij kijken op een andere manier naar de klant dan andere aanbieders’, aldus Van Ham. ‘Zo komt onze omzet meer uit lingerie dan uit de ‘love toys’. Van Ham is als vrouwelijke ceo een eenling in de erotiekbranche. ­­

‘Drie generaties bedienen’

‘Zeker aan de top zijn het allemaal mannen. En dat is niet goed. Ik sta met Christine le Duc voor het vrouwelijke perspectief.’ Het in 1968 opgerichte bedrijf was met lingerie en seksspeeltjes altijd al vertegenwoordigd op de huishoudbeurs, zegt Van Ham. ‘We ­willen drie generaties bedienen. Oma, moeder en kleindochter kopen graag onze artikelen. Ik geloof in een breed aanbod aan lingerie. En geen platte seksshoplingerie, maar mooie, erotische en spannende lingerie die je ook overdag kunt dragen. Bovendien kunnen we met lingerie ook sociale media bedienen.’

Wanneer Van Ham wordt gevraagd te reageren op de nieuwe slogan: Van Key West tot de Noordkaap; iedereen een seksspeeltje in het nachtkastje’, zegt ze: ‘Bij jongeren is het taboe al doorbroken. Seksspeeltjes zijn voor hen ook financieel bereikbaar, ze zijn er opener over dan de oudere generaties. Er is een revolutie aan de gang.’