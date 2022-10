Nieuws

Nederlands kweekvlees straks in Aziatische dumplings

Kweekvleesbedrijf Meatable heeft in het Singaporese bedrijf Esco Aster een partner gevonden voor de productie van zijn in de fabriek gemaakt varkensvlees. In 2024 moet dat in de vorm van dumplings en worstjes in restaurants in de Aziatische stadstaat te koop zijn. Een jaar later moeten de producten van Meatable ook in de Singaporese supermarkt liggen.