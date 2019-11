Nederlands bedrijf levert vegetarische Whopper aan Burger King

De Burger King Rebel Whopper. Beeld AFP

De plantaardige Whopper wordt aangeboden in ruim 2.500 restaurants in 25 Europese landen. Volgens David Shear, baas van Burger King in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, is de Vegetarische Slager ‘de best denkbare partner’ voor deze ‘uitrol in Europa’.

De Vegetarische Slager werd in 2007 opgericht door Jaap Korteweg. Hij verkocht zijn bedrijf eind 2018 aan multinational Unilever. De producten van de Vegetarische Slager liggen in meer dan vierduizend winkels in zeventien verschillende landen in de schappen.

Omzet

De vegetarische Whopper is allereerst te koop in Spanje, Duitsland, Italië, Portugal en Polen. Het Verenigd Koninkrijk volgt daarna, aldus Burger King. De Europese variant is niet beschikbaar op de Amerikaanse markt. Daar blijft Burger King vegaburgers verkopen van het Californische merk Impossible Foods. Die burger, de Impossible Whopper, is niet goedgekeurd voor verkoop in de Europese Unie omdat deze genetisch gemodificeerde ingrediënten bevat, zo meldt persbureau AP.

Sinds de plantaardige burger dit voorjaar op de markt kwam, heeft deze veel nieuwe Amerikaanse klanten naar Burger King getrokken. Volgens het in Miami gevestigde restaurant Brands International, dat Burger King bezit, is de Amerikaanse omzet van de keten in het derde kwartaal met 6 procent gestegen. Een jaar daarvoor was de groei 1 procent.

De Amerikaanse variant van de vegetarische Whopper. Beeld AP