Nederlanders beleggen graag milieubewust, maar alleen als het financieel voordeel oplevert

Van grote institutionele beleggers, zoals de pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn, wordt verwacht dat zij niet langer beleggen in aandelen van producenten van fossiele brandstoffen. Het stoppen van deze investeringen is vaak ook de wens van de deelnemers, hoewel het niet met eerbiediging van de uitslag in een referendum aan hen is voorgelegd.

Het ABP maakte dit jaar bekend 9 miljard euro aan aandelen in Shell, BP en Total Energies te hebben verkocht. Pensioenfonds Zorg en Welzijn liet eind vorig jaar weten de aandelen in 114 olie- en gasbedrijven te hebben afgestoten.

De twee grootste fondsen van Nederland zijn daarmee dief van hun eigen portemonnee. Het aandeel Shell is sinds september 2020 van 10 naar 28 euro gestegen – bijna een verdrievoudiging. Zonder die aandelen is de kans groter dat fondsen op het pensioen moeten gaan korten.

Over de auteur

Peter de Waard is journalist en columnist van de Volkskrant, gespecialiseerd in financieel-economische onderwerpen. Onlangs verscheen van zijn hand Het geheim van Beursplein 5, over de Amsterdamse beurs. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit.

Maar het is voor een goed doel. Maatschappelijk verantwoord beleggen – volgens ESG: met zorg voor het milieu, de mens en goed bestuur – is nu eenmaal mainstream sinds sinds de wereldgemeenschap elke dag wordt geconfronteerd met de gevolgen van de opwarming van de aarde. De oliegiganten moeten worden gedwongen voor duurzame energiebronnen te kiezen.

Particuliere beleggers doen daar niet aan mee. Onder hen is Shell het aandeel waar het meest in wordt belegd: in totaal zit er 5 miljard euro van particuliere vermogens in het olie- en gasconcern, bleek uit cijfers van De Nederlandsche Bank. En dat is nog exclusief het deel dat via beleggingsfondsen in fossiel zit.

Opvallend is dat ook banken populair zijn bij particuliere beleggers, ondanks het feit dat ze onder vuur liggen vanwege de lage vergoedingen op spaarrentes en het faciliteren van witwasoperaties. De certificaten van Rabobank zijn na de knuffelaandelen van Shell de populairste belegging onder particulieren. En op nummer 4 staan de aandelen van ING. Ook Ahold Delhaize staat in de top-10 van populairste aandelen, ondanks alle verwijten over graaiflatie.

Enkele jaren geleden leken particulieren in te haken op de verduurzamingstrend. Bij Binck Bank en beleggersfonds DEGIRO waren de aandelen van Tesla de meest populaire. Maar daarvan is de koers in drie jaar gehalveerd. Tesla was een geliefd aandeel zolang de bomen in de hemel groeiden, maar toen de elektrische autofabrikant op zijn plaats werd gezet, luwde de stormloop. Ook het aandeel van laadpalenfabrikant Alfen werd deze maand gedumpt.

Het bewijst het opportunisme van Nederlandse aandelenbeleggers. Op de aandeelhoudersvergaderingen worden bestuursleden van bedrijven die het niet zo nauw nemen met hun maatschappelijk verantwoordelijkheid het vuur aan de schenen gelegd. Maar uiteindelijk laten ze zelf hun portemonnee spreken.

Nederlanders beleggen graag milieubewust, maar wel alleen als het een financieel voordeeltje oplevert. En het aandeel van Shell wordt gekoesterd, zelfs nu het bedrijf naar Engeland is verhuisd.