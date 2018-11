Nederland vist achter het net: Belgen krijgen ‘megadistributiecentrum’ Alibaba

Singles Day, de dag waarop Chinezen cadeautjes kopen om te vieren dat ze vrijgezel zijn, begon geslaagd voor webgigant Alibaba. Het concern zette binnen vijf minuten 3 miljard dollar om, meldt de krant South China Morning Post. Beeld EPA

Alibaba ontketende de laatste tijd een wedloop onder regeringsleiders en notabelen met de aankondiging dat de na Amazon grootste webwinkel ter wereld een kleine 14 miljard euro wilde uittrekken voor de bouw van zes mondiale distributiecentra. Om Amazon van de troon te stoten, wil Alibaba zijn pakjes waar ook ter wereld binnen 72 uur kunnen bezorgen, waar het nu nog vaak vijf dagen of meer voor nodig heeft. Daarvoor zijn ‘dozen’ nodig, zoals de grote, grijze distributiecentra vaak worden genoemd. Dubai, Hongkong, Hangzhou, Kuala Lumpur, Moskou en Luik stonden op poleposition om de felbegeerde vestigingsplaatsen in de wacht te slepen.

Een opsteker voor de Belgen, die de laatste jaren knarsetandend hadden toegezien hoe Nederland, Duitsland en Frankrijk het ene na het andere distributiecentrum in de wacht sleepten, dikwijls ook nog eens dicht bij de Belgische grens gelegen. Zo was Nederland onder andere aan de haal gegaan met grote distributiecentra van softwarekolos Microsoft (Venray), pakjesbedrijf UPS (Eindhoven), modeketen Primark (Roosendaal) en internetapotheker DocMorris (Heerlen). Zelfs een versoepeling van het Belgische verbod op het nachtwerk – een belangrijke reden waarom bedrijven hun distributiecentra liever in het minder strenge Nederland vestigden – leek aanvankelijk geen zoden aan de dijk te zetten.

De Belgische premier Charles Michel en koning Filip spanden zich hoogstpersoonlijk in om Jack Ma te winnen voor de charmes van Luik. Filip papte begin dit jaar aan met Ma tijdens het Wereld Economisch Forum in Davos, terwijl Ma in juli op de koffie kwam bij Michel in Brussel, zoals de Vlaamse zakenkrant De Tijd beschrijft. ‘Ik heb een obsessie: dat zijn de banen in België’, twitterde Michel na het bezoek van de Alibaba-roerganger. Alles leek in kannen en kruiken, totdat premier Rutte een maand later in het Torentje een delegatie van Alibaba ontving, onder wie Jack Ma, zoals Het Financieele Dagblad onthulde. De Belgen vreesden dat Ma alsnog zou bezwijken voor Ruttes sirenenzang over het Nederlandse vestigings- en belastingklimaat.

Maar vandaag blijken de Belgen dan toch aan het langste eind te hebben getrokken. De eerste pakjesvlucht tussen het Alibaba-hoofdkantoor in Hangzhou en de luchthaven van Luik blijkt al op 4 november te hebben plaatsgevonden, meldt Alibaba-bons Terry von Bibra tegen de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. ‘We kozen voor Luik, omdat er al infrastructuur is’, aldus Von Bibra. ‘Er zitten al koerierbedrijven, er is al logistieke expertise en de luchthaven is 24 uur per dag, zeven dagen per week open. Samen met de uitstekende geografische ligging waren dat de sleutelelementen om Luik als beste locatie aan te duiden.’ Hoeveel banen er met het nog te bouwen distributiecentrum gemoeid zijn, is nog niet bekend. Ook onduidelijk is of de avances van Mark Rutte iets hebben opgeleverd. Geruchten over de komst van een datacentrum van Alibaba naar Nederland zijn vooralsnog onbevestigd.