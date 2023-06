Nederland telt ruim 500.000 laadpunten elektrische auto’s

Een man laadt zijn auto op bij een snellaadstation langs de snelweg. Beeld anp

‘We liggen goed op koers. Nederland behoort tot de koplopers van Europa als het gaat om laadinfrastructuur. Maar er zijn ook uitdagingen’, zegt NAL-voorzitter Gerben-Jan Gerbrandy in het rapport.

Volgens de NAL waren er per eind april 518.000 laadpunten in Nederland. Het gaat om private punten, (semi-) publieke punten bij onder meer kantoren, op bedrijventerreinen en bij supermarkten en snellaadpunten langs bijvoorbeeld snelwegen. Het overgrote deel (384.200) zijn private punten aan huis, aldus de NAL.

Uitdagingen

Maar er zijn nog wel uitdagingen. ‘De groei van elektrisch vervoer neemt elk jaar toe. Met name bij de uitrol van snelladers en laadmogelijkheden voor zwaar vervoer is voldoende capaciteit een zorg. Er wordt landelijk en regionaal door overheden en netbeheerders veel gedaan om de capaciteit slimmer te benutten en uit te breiden. Die belangen voor mobiliteit zouden steviger verankerd moeten worden in de besluitvorming’, stelt Gerbrandy.

De organisatie wijst op knelpunten zoals de noodzaak van een versnelling van het plaatsingstempo. De NAL wijst ook op de kosten, want elektrisch rijden is door de energiecrisis minder aantrekkelijk geworden dan het rijden in een brandstofauto. Gerbrandy: ‘Door de energiecrisis is het laden van een auto soms wel twee- tot driemaal duurder geworden. Het wegvallen van fiscale stimulering na 2025 en de hogere motorrijtuigenbelasting vanwege het hogere gewicht van elektrische auto’s zullen dat effect verergeren.’