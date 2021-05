Nederland loopt jaarlijks 374 miljoen aan belasting mis van vijf grootste techbedrijven, aldus ngo

Apple verdiende het eerste kwartaal van 2021 maar liefst 23,6 miljard aan winst. Beeld AP

Met de 32 miljard die G20-landen mislopen hadden alle mensen op de wereld twee doses corona-vaccins kunnen krijgen.

Dat meldt ActionAid, een internationale ngo die strijdt tegen armoede en ongelijkheid. De berekening komt donderdag aan de vooravond van een speciale G20-top over de aanpak van de pandemie, waarvoor ook Nederland is uitgenodigd. ActionAid zegt niet dat de landen de miljarden aan Big Tech-belastingen daadwerkelijk mislopen. Het gaat om een schatting op basis van de wereldwijde winst van de vijf bedrijven, verdeeld op basis van de gebruikersaantallen in de landen waarin ze actief zijn, gecorrigeerd voor het bbp van die landen. Concrete cijfers over de belasting die Big Tech per land betaalt zijn er (nog) niet.

Amazon, Apple, Facebook, Microsoft en Alphabet maken – niet in de laatste plaats door corona – enorme winsten: 15,5 miljard dollar in het eerste kwartaal voor Microsoft, 17,9 miljard euro voor Alphabet en zelfs 23,6 miljard voor Apple. Door verouderde wetgeving kunnen de techbedrijven deze winsten mondiaal laten landen waar dat belastingtechnisch het voordeligst is. Dit terwijl overheden het belastinggeld goed kunnen gebruiken om de kosten van de coronacrisis te betalen.

De OESO is al een paar jaar bezig om te regelen dat de grote techbedrijven ook een ‘eerlijk aandeel’ belastingen gaan betalen. Het doel is om deze zomer een akkoord over het pakket aan maatregelen te bereiken. Of dat gaat lukken is nog hoogst onzeker, maar de pogingen hebben wel nieuwe vaart gekregen door de Amerikaanse president Joe Biden. Hij wil een minimumtarief voor de winstbelasting van 21 procent. Geïnspireerd door Biden waagde de Europese Unie deze week ook weer een poging om multinationals zwaarder te belasten en belastingontwijking te voorkomen.

Probleem daarbij zijn de reacties van lidstaten als Luxemburg, Ierland, Cyprus, Malta en vaak ook Nederland – dat te boek staat als spil voor belastingontwijking. Dat Nederland ook 456 miljoen dollar belasting van Big Tech misloopt lijkt daarom verrassend. Volgens een woordvoerder van ActionAid gebruiken de techbedrijven ook structuren die ten koste gaan van de Nederlandse schatkist.

Maar volgens de ngo zijn de ontwikkelingslanden de echte slachtoffers. Met eerlijke belastingregels voor techbedrijven had een land als Nigeria 100 miljoen dollar extra aan belastingen kunnen innen bij de vijf bedrijven, genoeg om het jaarsalaris van 70 duizend verpleegkundigen te kunnen betalen, aldus het donderdag gepresenteerde rapport. ActionAid pleit voor een internationaal minimumtarief van 25 procent.