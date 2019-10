Nederland is ‘meest concurrerende economie van Europa’

Koning Willem-Alexander krijgt een rondleiding tijdens een werkbezoek aan ICT-bedrijf Snakeware uit Sneek, waar de koning wordt bijgepraat over ontwikkelingen op het gebied van digitale activatie. Beeld ANP

Volgens de organisatie heeft Nederland een open en innovatieve economie, een goed functionerende rechtsstaat en een fysieke en digitale infrastructuur ‘van wereldklasse’. Ook excelleert het land in onderwijs.

Het WEF meet jaarlijks het concurrentievermogen van 141 landen. Nederland stond vorig jaar op de zesde plaats en heeft dit jaar Zwitserland (vijfde positie) en Duitsland (zevende positie) ingehaald. Duitsland is zelfs de grootste daler. Wereldwijd hebben alleen Singapore – de nieuwe koploper – de Verenigde Staten en Hong Kong een sterkere concurrentiepositie.

Open en wendbaar

Hoogleraar Strategie en Innovatie Henk Volberda is met zijn Amsterdam Centre for Business Innovation verantwoordelijk voor het Nederlandse deel van het onderzoek. De goede score van Nederland is volgens hem te danken aan de open en wendbare economie van het land. Nederland kent een ondernemende cultuur waarin nieuwe manieren van werken snel omarmd worden en het relatief makkelijk is een bedrijf te beginnen of te beëindigen. Nederlandse bedrijven zijn daarnaast minder hiërarchisch geworden.

Volgens Volberda investeert Nederland echter tegelijkertijd ‘structureel’ te weinig in onderzoek en ontwikkeling en informatietechnologie (ict). Wat ict betreft staat Nederland zelfs op de 24ste plaats. Volgens hem moet de regering ‘nu echt haast maken’ met investeringen op gebieden als kunstmatige intelligentie, big data en robotisering. De Nederlandse beroepsbevolking is weliswaar ‘zeer goed’ opgeleid, maar voor bedrijven is het moeilijk nog meer dergelijk personeel te vinden. Bovendien zijn werknemers nog vaak onvoldoende bij- of herschoold (26ste positie). Op langere termijn kan volgens het WEF een te grote ‘mismatch’ ontstaan tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

In recente jaren scoorde Nederland ook al goed in de Global Competitiveness Index. Vorig jaar viel het net buiten de top-5, de jaren daarvoor stond het op de vierde plaats.