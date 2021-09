Nederland heeft een prachtige uitgangspositie om Grote Werken te verrichten

Kijkt iedereen naar rechts? Kijk links. Paniek alom? Blijf rustig. Iedereen content? Wees kritisch. Laten we vanuit deze grondhouding deze week kijken naar de stand van het land, inclusief de politiek.

Wat is de teneur? In één zin: Nederland kampt met een lange lijst serieuze vraagstukken, en in Den Haag spelen ze spelletjes met elkaar tijdens hun verantwoordelijkheidsvakantie. Wat er moet gebeuren? Snel formeren, desnoods met een minderheidscoalitie en anders nieuwe verkiezingen.

Kan je er anders tegenaan kijken? Altijd. Laten we het proberen.

Nederland heeft de grootste gezondheidscrisis sinds mensenheugenis bijna achter de rug. Bekeken vanuit het gezondheidsbeleid heeft de Nederlandse overheid dit niet uitzonderlijk goed gedaan, maar evenmin uitzonderlijk slecht. Het economische crisisbeleid heeft weliswaar klauwen met geld gekost, maar was zeer succesvol. De economie draait nu als een tierelier, met hoge economische groei en lage werkloosheid. De vooruitzichten voor komend jaar zijn zonnig. Door dit veerkrachtige herstel zijn en blijven de overheidsfinanciën in gezonde staat.

Wie deze uitgangspositie van Nederland op dit moment zou hebben voorspeld in maart of april 2020 zou zijn uitgemaakt voor gekke Henkie. We mogen ons gelukkig prijzen.

De komende jaren heeft Nederland de gelegenheid om het dak te repareren nu de zon weer schijnt. Want ja, het dak is lek. Groot onderhoud is geboden.

De grote vraagstukken hebben een aantal overeenkomsten. De eerste is: we dragen ze al een tijdje met ons mee. De tweede is: ze zijn niet oplosbaar binnen bestaande stelsels. De derde is: het oplossen van de vraagstukken gaat (daarom) lang duren, langer dan een kabinetsperiode in elk geval.

Hoe lang dalen de schoolprestaties van onze kinderen al? Al ruim vijftien jaar. Hoelang staan klimaatproblemen al op de agenda? Grenzen aan de groei, het beroemde rapport van de Club van Rome dat het startschot van de klimaatdiscussie mag heten, dateert van 1972. Hoelang is er al een mestprobleem? In 1990 trad de toenmalige minister van Landbouw (Gerrit Braks, CDA) af vanwege zijn falende mestbeleid. Hoelang weten we al dat de woningmarkt aan fundamentele herziening toe is? Bij zijn vertrek als directeur van het Centraal Planbureau in 2005 noemde Henk Don de woningmarkt al het ‘vergeten dossier’. Noem een ander groot vraagstuk – onze arbeidsmarkt, onze belastingen, onze sociale zekerheid – u zult zien dat de agendering ervan een lange geschiedenis kent.

Politici (en ambtenaren) proberen problemen altijd eerst op te lossen binnen de bestaande kaders. Ze draaien aan de knoppen binnen stelsels. Dat is ook handig en werkt vaak best. Maar nu is er tegelijkertijd een reeks vraagstukken waarvan we moeten vaststellen: de rek is eruit; de systemen zélf zijn aan vervanging toe. Het is tijd voor Grote Werken, en daar is een lange adem voor nodig.

We bevinden ons dus op een prachtig punt in de tijd, waarop de uitgangspositie gunstig is om een reeks Grote Werken in gang te zetten, en niet alleen het dak te repareren maar het hele huis klaar te maken voor de komende decennia.

Hoe? Met een regering van nationale eenheid samengesteld uit het héle politieke midden. VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks én ChristenUnie. Met 95 van de 150 Kamerzetels kun je op onderdelen ook best wat dissidentie hebben.

Dat deze formatie dan nog even duurt, het zij zo. De problemen lopen niet weg. Dat er nu óók maatschappelijk urgentie bij wordt gevoeld, is een prachtige kans om echt te gaan regeren.

Frank Kalshoven is directeur van De Argumentenfabriek. Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl.