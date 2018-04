Nederland heeft de laagste jeugdwerkloosheid van Europese Unie

Aanzienlijke verschillen

Bijna eenderde van de Nederlandse jongeren kan en wil wel werken, maar heeft nog geen werk gevonden

Binnen de Europese Unie zijn de verschillen aanzienlijk. Gemiddeld is 11 procent van de jongeren in de 28 Europese lidstaten een zogeheten NEET: not in employment, education or training (zonder werk of opleiding). In Italië zit bijna 20 procent van de jongeren thuis. Ook landen als Bulgarije, Griekenland, Spanje en Frankrijk hebben een bovengemiddeld hoog percentage jongeren die tot de categorie van NEET worden gerekend.



Bijna eenderde van de 84 duizend Nederlandse jongeren kan en wil wel werken, maar heeft nog geen werk gevonden. Voor anderen geldt een grotere 'afstand tot de arbeidsmarkt'; veelal kunnen ze niet werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.