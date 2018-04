Nederland en België slaan handen ineen om fraude met uitkeringen tegen te gaan

Internationale samenwerking

Door uitkeringsinformatie uit te wisselen kan men bijvoorbeeld gemakkelijker vinden of mensen een bijstandsuitkering krijgen in België, terwijl ze ook een inkomen hebben in Nederland. Deze personen komen niet in aanmerking voor een uitkering. Daarnaast verwachten de bewindslieden dat de intensievere internationale samenwerking ertoe leidt dat illegale detacheringsconstructies sneller boven water komen.



Als de samenwerking succesvol blijkt, wordt die mogelijk uitgebreid. Van Ark en Koolmees hopen met deze gegevensuitwisseling met België een voorbeeld te stellen tegenover andere Europese landen.



In het regeerakkoord is extra geld vrijgemaakt voor handhaving bij dit soort fraudepraktijken. Hoe die verbeterde handhaving er verder uit zal zien, wordt later dit jaar bekendgemaakt.