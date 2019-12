Nederland aan alle kanten ingehaald op gebied van vrouwvriendelijkheid

Het nieuwe Finse kabinet geeft een persconferentie in Helsinki. Beeld NurPhoto via Getty Images

Het komt niet doordat in Nederland de positie van vrouwen snel slechter wordt. Probleem is dat er in Nederland niet veel verandert. Van de 153 landen op de ranglijst hebben 101 hun score verbeterd. Nederland zakte juist iets terug. De grootste vooruitgang is in veel landen te vinden in de politieke participatie. Nederland scoorde op dat vlak juist minder, en dus lopen steeds meer landen ons land voorbij. Het helpt natuurlijk niet dat Nederland behoort tot de steeds kleinere groep landen die nooit een vrouw als regeringsleider hebben gehad.

Op grond van het tempo waarin de wereld haar ‘gender gap’ dichtloopt, berekenden de onderzoekers dat het nog 99,5 jaar duurt voordat die gedicht is. In West-Europa gaan de verbeteringen het snelst: daar duurt het (in dit tempo) nog 54 jaar.

Het World Economic Forum stelt de index op aan de hand van de gemeten ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de sectoren gezondheid, onderwijs, economie en politiek. Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam verzamelt en verwerkt de Nederlandse gegevens. Het is de veertiende keer dat de index wordt opgesteld. Volberda: ‘De eerste jaren zag je wel dat Nederland steeds beter scoorde, maar die vooruitgang is eruit. Vorig jaar was er nog een kleine verbetering, dit jaar achteruitgang die groter is dan de verbetering. In twee jaar tijd zijn we dus achteruitgegaan.’

Vrouwenquotum

Volberda zegt al jaren te hebben gepleit voor een vrouwenquotum in de top van bedrijven. ‘In Noorwegen hebben ze dat al lang, en het werkt. Nederland heeft er nu ook een, maar dat gaat lang niet zo ver als in Noorwegen. In Nederland moet 30 procent van de raad van commissarissen een vrouw zijn. In Noorwegen moet 40 procent van de raden van bestuur vrouw zijn.’ Hij bepleit nu een verplichte rapportage door bedrijven over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in hun bedrijf, in aantallen en in beloning.

Overigens zit er ook een onvolkomenheid in de index. Hij gaat uit van een achterstand van vrouwen. Is die achterstand ingelopen, dan is de index maximaal. Maar op sommige aspecten hebben vrouwen een voorsprong, ook in Nederland. Zo doen vrouwen het beter in het onderwijs dan mannen, maar de score op dat onderdeel kan nooit hoger worden dan 100 procent (achterstand volledig ingelopen). Ook op het onderdeel gezondheid hebben vrouwen inmiddels een voorsprong op mannen: ze leven langer en maken meer gebruik van gezondheidszorg.