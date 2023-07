Nam boekt ‘succesvol’ gasjaar dankzij torenhoge energieprijzen

Gasveld van NAM nabij het Drentse Norg. Beeld Getty

NAM spreekt van ‘een uitzonderlijk jaar’ en verwacht dat de winst dit jaar een stuk bescheidener zal zijn, omdat de gasprijzen inmiddels weer fors zijn gedaald. De winst over 2022 gaat naar de reserves, NAM keert haar aandeelhouders Shell en ExxonMobil geen dividend uit.

Het bedrijf is nog altijd de grootste gasproducent van Nederland. Vorig jaar bedroeg de productie 3,9 miljard kubieke meter aardgas uit kleine velden op land en zee. Ook aan het Groninger veld werd nog 4,5 miljard kuub aardgas onttrokken. In totaal leverde NAM naar eigen zeggen bijna een kwart van het totale Nederlandse gasverbruik. Volgens het bedrijf is dat mede een reden dat Nederland tijdens de energiecrisis van 2022 geen tekorten had.

Krimpende onderneming

De productie van NAM, dat ook de gasopslagen in Norg en Grijpskerk beheert, daalt al lange tijd. De onderneming krimpt zelf ook; na de laatste reorganisatie van 2021 werken er nu nog ongeveer 800 mensen.

De NAM wint al sinds 1963 aardgas uit het Groningenveld. Decennialang gold Groningen als de belangrijkste gasbron voor Nederland en flinke delen van Europa. Na de aardbevingsschade die de gaswinning veroorzaakte, heeft het kabinet besloten het aardgasveld te sluiten. Op 1 oktober gaat de kraan officieel dicht, maakte staatssecretaris Vijlbrief vorige maand bekend.

Hoewel de kraan dichtgaat, is het besluit nog niet definitief. Vanwege de ‘onzekere internationale situatie’ (de oorlog in Oekraïne en het goeddeels stilvallen van de toevoer van Russisch gas) blijft de mogelijkheid bestaan om in geval van nood toch nog wat gas uit Groningen te winnen. Bijvoorbeeld als de winter extreem streng wordt, of als er calamiteiten zijn met een van de gasopslagen.