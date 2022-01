Naast Rutte staat weldra een senator, ex-hockeybons en zangeres op het bordes

De veelzijdige Micky Adriaansens (57) zal maandag in het nieuwe kabinet minister van Economische Zaken worden. ‘Een slagvaardige dame, die altijd goed heeft nagedacht voordat ze haar mond open doet.’

‘Misschien moeten we binnenkort eens met Micky praten of ze nog wel blijft’, zei Rob van Gijzel laatst nog tegen zijn collega-commissarissen van Twynstra Gudde. ‘Want elke headhunter zal wel achter haar aan zitten.’

Verrast was Van Gijzel dus niet toen zijn directievoorzitter Micky Adriaansens (57) korte tijd later aan de telefoon hing om na vijf jaar haar vertrek aan te kondigen bij de Amersfoortse organisatieadviseur. Wel verrassend was de headhunter voor wiens aanbod ze was gevallen: premier Rutte. Of ze minister van Economische Zaken wilde worden in zijn vierde kabinet.

‘Ik had zo ongeveer overal rekening mee gehouden, maar aan het ministerschap had ik nog niet gedacht’, zegt Van Gijzel, voormalig Kamerlid en burgemeester van Eindhoven. ‘Ze had al een heel goede reputatie in het bedrijfsleven, en na een paar jaar in de Eerste Kamer is ze dus ook politiek opgevallen.’

Betrokken, vrolijk en deskundig

Fijn voor Rutte, spijtig voor Twynstra Gudde, dat een ‘betrokken, vrolijke, deskundige vrouw met heel goede managementkwaliteiten, brede belangstelling en grote ervaring verliest’, somt Van Gijzel even wat adjectieven op. ‘Het is iemand die zich heel goed kan verplaatsen in mensen. Je hebt managers die overal controle op willen houden en hun personeel nauwelijks ruimte geven. Micky is het tegenovergestelde: ze geeft mensen juist veel vertrouwen, zo van: je zit niet voor niets op die post, dus ik heb er fiducie in dat je het goed zult doen. Ze is erg goed in het motiveren van werknemers.’

Micky Adriaansens was al zangeres in de Hermes House Band, advocaat in faillissementszaken, bestuurder bij banken, zorginstellingen en pensioenuitvoerders en Eerste Kamerlid namens de VVD, en komende maandag staat ze naar alle waarschijnlijkheid ook nog eens als minister op het bordes van Paleis Noordeinde.

Ze mag politiek gezien dan een laatkomer zijn – het senatorschap was in 2019 pas haar eerste politieke functie – ze heeft wel razendsnel carrière gemaakt in het Haagse, vertelt Eerste Kamervoorzitter en partijgenoot Jan Anthonie Bruijn. Die overigens, geheel terzijde, eind jaren zeventig drummer was van de Hermes House Band, die in de jaren negentig wereldberoemd zou worden met hun vertolking van Gloria Gaynor’s hit I Will Survive. Bruijn en de zes jaar jongere zangeres Adriaansens speelden nooit samen in de band – Adriaansens trad pas in de jaren tachtig toe – maar de Eerste Kamervoorzitter speelde wel een blauwe maandag samen met Pieter van der Plas. En dat was weer de ex-bassist van de Hermes House Band, én de echtgenoot van Adriaansens, ontdekte Bruijn onlangs tijdens een fractieweekend van de VVD.

Heel doortastende voorzitter

‘Micky werd al heel snel voorzitter van de Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daar heeft ze zich laten zien als een heel doortastende voorzitter, en dat in een stormachtige tijd, denk bijvoorbeeld aan alle wetgeving rond corona waarover de Eerste Kamer zich heeft moeten buigen. Je merkt aan alles – aan hoe nauwkeurig ze wetsvoorstellen leest, aan hoe kritisch ze bewindspersonen ondervraagt – wat een harde werker het is.’

‘Een slagvaardige dame, die altijd goed heeft nagedacht voordat ze haar mond open doet’, zegt oud-commandant der Strijdkrachten Dick Berlijn over Micky Adriaansens, met wie hij samen commissaris was bij de bank InsingerGilissen. ‘Soms zie je in raden van commissarissen nog wel eens haantjesgedrag, of mensen die met een andere agenda bezig lijken te zijn. Dat heb ik bij haar nooit kunnen ontdekken.’

Als ex-collega Ko Oudhof een typering moet geven van Micky Adriaansens, dan denkt de voormalige toezichthouder van het Lelystadse Triade – een aanbieder van gehandicaptenzorg – vooral terug aan die keer dat zij als bestuursvoorzitter een jaar of tien geleden het voltallige personeel moest toespreken. ‘Ze moest een slechte boodschap brengen, inclusief mogelijke gedwongen ontslagen. Toch kreeg ze aan het eind van haar toespraak applaus. Waarom? Omdat ze heel duidelijk en invoelend, zonder er doekjes om te winden, met een plan kwam hoe het verder moest. Zelfs mensen waarvan de baan op het spel stond, applaudisseerden voor haar – heel indrukwekkend vond ik dat.’

Briljant

Misschien is het voorzitterschap van de Larensche Mixed Hockey Club niet helemaal vergelijkbaar met een kabinetspost als minister van Economische Zaken, weet ook oud-hockeybestuurder Jan Bölger heus wel. Tegelijkertijd was haar voorzitterschap van de lokale trots – waar haar vader in de jaren zeventig de voorzittershamer hanteerde en haar eigen dochter en zoon hockeyden – zo ‘briljant’ dat het ministerschap bijna niet meer mis kan gaan, denkt Bölger.

Bij het aantreden van Adriaansens in 2012 was de toestand penibel, vertelt Bölger: de club had zich vertild aan dure salarissen van buitenlandse spelers, waarmee zowel de dames als de heren een aantal jaar hoge ogen hadden gegooid in de Hoofdklasse. De club had onder meer een schuld van 800 duizend euro bij ABN Amro. ‘De schuldeisers stonden aan de deur te kloppen, dus ze had ook kunnen zeggen: hier brand ik mijn vingers niet aan. Maar ze weigerde om de club te laten omvallen. Ze heeft goed onderhandeld met de schuldeisers, alle vorderingen op de club afgewerkt en de hele financiën gesaneerd. Toen ze na vijf jaar vertrok, stond alles weer netjes op z’n pootjes. Nee, daar gaat Rutte echt een goede aan hebben.’