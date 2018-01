Naast ieder balanstrutje moet een balanspikkie staan

Niet vrouwen moeten meer, maar mannen moeten minder gaan werken. Of naast ieder balanstrutje, zoals de zakenvrouw van het jaar 2017 het deel van de eigen sekse noemde dat zoveel mogelijk evenwicht zoekt tussen privé en werk, moet een balanspikkie staan.



Mannen die net van het mbo of de universiteit afkomen en een baan in de bouw of ict vinden, moeten werk en privé even zwaar laten wegen. Om de huidige voorsprong van acht werkuren per week in te leveren, zouden ze bijvoorbeeld op woensdag lekker thuis moeten blijven: beetje op Eurosport tennis kijken, wandeling doen en misschien ook nog enkele overhemden strijken.