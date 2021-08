Na witwasboete is ABN Amro opnieuw verdachte in justitieel onderzoek

Beeld REUTERS

Dat blijkt uit de toelichting bij de halfjaarcijfers die ABN Amro woensdag presenteerde. Veel laat de bank niet los over de zaak, die speelde tussen 2009 en 2013. Mogelijk gaat het om een onderzoek naar Morgan Stanley. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vorig jaar dat de Amerikaanse zakenbank ten onrechte dividendbelasting heeft teruggevorderd. ABN Amro zou geholpen hebben bij dit zogenoemde ‘dividendstrippen’.

Bij die truc schuiven partijen aandelen heen en weer rond de datum dat het dividend wordt uitgekeerd. Op die manier kunnen zij onterecht dividendbelasting terugvragen. De Belastingdienst eiste vanwege dit ‘strippen’ vorig jaar een naheffing van 39 miljoen euro van Morgan Stanley.

In Duitsland wordt ABN Amro al langer genoemd in een omvangrijk dividendschandaal, de zogenoemde ‘cum/ex-fraude’. Hiervoor heeft de bank 79 miljoen euro opzij gezet. Tijdens een persconferentie benadrukte CEO Robert Swaak dat de twee zaken ‘niets met elkaar te maken hebben’.

393 miljoen euro winst

Ondanks de extra reservering maakte ABN Amro het tweede kwartaal eindelijk weer winst: 393 miljoen euro. Een jaar geleden was er nog een verlies van 5 miljoen euro. De bank werd hard getroffen door de pandemie en de daaropvolgende lockdowns. De toch al kwakkelende internationale zakentak raakte in zwaar weer en is inmiddels grotendeels afgestoten. In de eerste drie maanden van dit jaar was het de witwasschikking van bijna een half miljard euro met het Openbaar Ministerie die de cijfers ontsierde.

Inmiddels profiteert ABN Amro van de oplevende economie. De bank kon miljoenen uit de stroppenpot halen, bedoeld om eventuele verliezen op leningen op te vangen. Tegelijkertijd blijft het financiële concern last houden van de lage rente. Die leidt ertoe dat bijvoorbeeld hypotheken minder geld opleveren. Door de omvangrijke steunpakketten van de overheid hebben bedrijven bovendien minder behoefte aan bancair krediet.

Schatkist

Dat ABN Amro weer winst maakt, is goed nieuws voor de Nederlandse staat. Die heeft nog altijd ruim 56 procent van de aandelen in handen. Vanaf oktober gaat ABN Amro – net als sommige andere banken – weer dividend uitkeren. Dat was in coronatijd opgeschort op aandringen van de Europese Centrale Bank.