Na twee dramatische jaren vanwege pandemie ziet Basic Fit leden weer terugkeren naar sportscholen

Vrouwen fitnessen in de ladies-only vestiging van Basic-Fit in het centrum van Den Haag. Beeld Hollandse Hoogte / Phil Nijhuis

Het verlies voor de fitnessketen in 2021 groeide tot 150 miljoen euro, in 2020 was dat 125 miljoen euro. Vanwege de lockdowns raakte de gehele fitnessbranche een derde van haar leden kwijt, de omzet van Basic Fit daalde van 377 tot 341 miljoen euro.

‘2021 is een jaar geweest om snel te vergeten’, zegt Hans van der Aar, financieel directeur van Basic Fit, bij de presentatie van de jaarcijfers. ‘We hebben een hectische tijd achter de rug. We zijn in meerdere landen geruime tijd dicht geweest vanwege de lockdowns en hadden nul omzet. In Nederland kregen we in december als uitsmijter nog een gedwongen sluiting vanwege de omikronvariant. En dat zie je terug in de cijfers.’

Ook het hanteren van coronapassen en de verplichte QR-code hadden een negatief effect op het ledental. Wanneer alle coronamaatregelen zijn afgeschaft, denkt Basic Fit dit jaar 1 miljoen sporters te verwelkomen. ‘Het gaat om de leden’, aldus Van der Aar. ‘We eindigden vorig jaar op 2,2 miljoen leden. We hebben bij clubs met gemiddeld 3.300 leden een omzet van 800 duizend euro en zitten daar nog beduidend onder. Maar we verwachten eind 2022 weer op dat niveau te zitten.’

Imago is veranderd

Ook Basic Fit leed onder het slechte imago van de sportscholen, waar het coronavirus zich vrijelijk zou kunnen verspreiden. Van der Aar constateert dat de stemming is veranderd. ‘Na de eerste lockdowns werden we met alle respect ingeschaald bij sauna’s en sekswerkers. Het was ook vreemd dat we wel hutjemutje naar de Ikea mochten en niet konden sporten in de fitnessclubs. Nu horen we in meerdere landen tot de essentiële beroepen. Gezondheid staat tegenwoordig ook bij overheden voorop.’

Veilig sporten kan weer bij Basic Fit, alleen de ouderen aarzelen nog. Van der Aar: ‘Je kunt nog steeds op anderhalve meter afstand sporten, als dat nodig is. De Belgische viroloog Marc van Ranst constateerde na een bezoek aan onze clubs dat bij ons ook ventilatie prima op orde is. We hebben nergens corona-uitbraken gezien. Jongeren tussen de 18 en 35 jaar zijn onze voornaamste doelgroep, de ouderen waren terughoudend. We zien ze nu langzaam terugkomen.’

Basic Fit, in de jaren tachtig opgericht door ceo en voormalig tennisprof René Moos, geldt als de Lidl of de Aldi onder de sportscholen en heeft nu 1.015 clubs in Nederland, België, Frankrijk en Spanje. Het moeten er in 2025 zo’n 2.000 zijn. Financieel directeur Van der Aar kondigt ‘zwarte cijfers’ aan over 2022, dat hij als ‘een hersteljaar’ betitelt. In Nederland wil Basic Fit nog uitbreiden tot 300 sportscholen, voor verdere groei vanaf 2023 gaat het bedrijf nu ook de Duitse fitnessmarkt betreden.

Van der Aar: ‘We hebben ervoor gezorgd dat fitness voor iedereen betaalbaar is, dat willen we nu ook in Duitsland realiseren. De fitnesspenetratie ligt in Duitsland op 14 procent, in Nederland bijna 18 procent. Door het verhogen van het aantal mensen dat gaat fitnessen denken we ruimte te hebben voor 600 clubs in Duitsland.’ Als beursgenoteerd bedrijf beschikt Basic Fit over een cashflow van 360 miljoen euro. ‘We hebben het geld om die groei te financieren.’

In een eerdere versie van dit artikel werd een onjuist ledenaantal en een onjuiste omzet vermeld. Dit is aangepast.