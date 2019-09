Na storing dreigt nu ook staking bij kerosinedistributeur Schiphol

Balende reizigers op Schiphol. Door een storing in de kerosinetoevoer afgelopen zomer konden veel vluchten niet vertrekken of met veel vertraging. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Strikt genomen zijn de medewerkers van AFS niet in dienst van KLM, maar de luchtvaartmaatschappij is wel aandeelhouder in het bedrijf dat in 1967 werd opgericht. Dat AFS een cruciale rol speelt op Schiphol bleek afgelopen zomer, toen er een storing optrad in het ondergrondse stelsel van leidingen dat de brandstof van een centraal opslagdepot naar de vliegtuigen pompt. Er moesten driehonderd vluchten worden geannuleerd.

Zulke taferelen zullen opnieuw ontstaan als FNV Procesindustrie de daad bij het woord voegt en wellicht al volgende week tot een staking oproept. De vakbond wil voor maandagavond 18.00 uur dat AFS instemt met eisen voor een nieuwe cao. Daar wordt al anderhalf jaar over onderhandeld en de FNV vindt het nu wel welletjes.

De bond eist een verhoging van de salarissen met 3,5 procent per 1 januari 2019 en 3,5 procent per 1 januari 2020. Ook moet er een onderzoek komen naar de werkdruk en moet een onafhankelijke deskundige de functies bij AFS vergelijken met die bij verwante bedrijven als KLM en Vopak.

Pensioen

De FNV eist verder behoud van de leeftijdsdagen voor oudere werknemers. Volgens bestuurder Jeroen Brandenburg is het merendeel van de medewerkers ouder dan 50 jaar. ‘Het werk is zwaar en ook de ploegendiensten trekken een zware wissel op het personeel. Daarom pleiten we in het kader van duurzame inzetbaarheid voor voortzetting van de leeftijdsdagen om het zware werk vol te kunnen houden, maar ook voor verdere maatregelen zodat mensen gezond hun pensioen kunnen halen.’

Bij AFS werken 25 mensen. Naast KLM hebben oliemaatschappijen Shell, Texaco en Combined Refueling Services (Esso, Chevron, Total en Statoil) een aandeel in het bedrijf. Dat lijkt te kampen met technische problemen die vaker dan vroeger de kop opsteken. Voor de grote storing van 25 juli viel de installatie in oktober 2018 ook al drie kwartier uit. Begin vorige maand ging het opnieuw mis, maar kwam de toevoer van kerosine weer snel op gang.