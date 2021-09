Na Rabobank komt ook ABN Amro over de brug: 250 miljoen euro voor klanten die te veel rente betaalden

Het filiaal van ABN Amro aan het Leidseplein in Amsterdam. De bank trekt 250 miljoen euro uit voor de compensatie van klanten die te veel rente betaalden over hun doorlopend krediet. Beeld Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

Het gaat om klanten die in de periode vanaf 2008 een persoonlijke lening met variabele rente hadden bij ABN Amro, of een van de dochterbedrijven Alfam en ICS. In een deel van de gevallen betrof het ook een betaalrekening waarop klanten rood konden staan. Met het geld kochten ze bijvoorbeeld een nieuwe televisie of computer.

De rente die zij betaalden over deze financiële producten, zou moeten meebewegen met de marktrente. Dat gebeurde lang niet altijd. Terwijl de marktrentes vrijwel onafgebroken daalden, bleef ABN Amro een hoge rente in rekening brengen. Van alle klanten met een doorlopend consumptief krediet hebben er volgens een woordvoerder ‘ruim 200 duizend’ te veel betaald.

‘Nette regeling’

‘De klant had op bepaalde momenten mogen verwachten dat de variabele rente meebewoog met de marktrente’, zegt David Minderhoud, bij ABN AMRO verantwoordelijk voor consumptief krediet. ‘Daar waar dit onvoldoende is gebeurd, zetten we dat recht.’

Uit een uitspraak van het klachteninstituut voor financiële dienstverleners Kifid blijkt dat de bank één klant jarenlang rentetarieven oplegde van 8,5 tot 9,6 procent. Gedurende deze periode daalde de veelgebruikte Euribor 3-maandsrente van dik 1,5 procent naar onder de 0 procent.

Directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond, die namens gedupeerden onderhandelde over de compensatie, spreekt van een ‘nette regeling’. ‘ABN AMRO neemt zijn verantwoordelijkheid en daar zijn we blij mee. Temeer omdat de bank zelf de betreffende klanten gaat benaderen.’

De komende maanden moeten de eersten het geld op de rekening hebben staan. Eind 2022 hoopt de bank de hele affaire te hebben afgehandeld.

Nog meer banken betrokken

ABN Amro is niet de enige bank die zich te buiten ging aan woekerrentes. Het Kifid stelde de afgelopen jaren meerdere klanten met doorlopende kredieten met variabele rentes in het gelijk. Vorige maand kondigde Rabobank al aan haar klanten hiervoor te zullen compenseren.

De Consumentenbond wijst er op dat ook andere banken, zoals het Spaanse Santander en Hollandsche Disconto Voorschotbank (onderdeel van Vesting Finance), zich hieraan hebben bezondigd. ‘We hebben ze vriendelijk doch indringend gevraagd ook in gesprek te gaan met ons, maar ze reageren niet’, laat een woordvoerder weten.

Voormalig marktleider Crédit Agricole, in Nederland actief met merken als Interbank en Voordeelbank, trok eerder wél 123 miljoen euro uit voor schadevergoedingen.

Nieuwe tegenvaller

Ook voor ABN Amro lopen de kosten voor de misstap aardig op. In totaal trekt de bank, die nog altijd voor meer dan de helft in handen is van de Nederlandse overheid, hiervoor zo’n 250 miljoen uit. Daarvan was 30 miljoen euro al voorzien. De rest gaat ten koste van de winst in het derde kwartaal.

Dat is de zoveelste financiële tegenvaller. Eerder dit jaar trof de bank een schikking met het Openbaar Ministerie. Vanwege de lakse omgang met crimineel geld betaalt zij bijna een half miljard euro. Volgens justitie had de bank ‘moeten zien dat bepaalde geldstromen die via de bankrekeningen van ABN Amro liepen, mogelijk afkomstig waren uit misdrijf’. Het onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van oud-bestuurders Gerrit Zalm, Chris Vogelzang en Joop Wijn loopt nog.