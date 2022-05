Na ‘misbruik’ door Russische bezetters draait Oekraïne de oostelijke gaskraan dicht

De Soyuz-pijplijn in Oekraïne. Eenderde van het gas dat via dat land naar Europa komt, stroomt hier doorheen. Beeld Bloomberg via Getty Images

Door het besluit van de netwerkbeheerder GTSOU om compressiestation Sokhranovka wegens ‘overmacht’ te sluiten, zou de gasstroom in de Soyuz-pijplijn zijn stilgevallen. Door die pijplijn vloeit normaal ongeveer eenderde van al het gas dat via Oekraïne naar Europa gaat.

Na de aankondiging steeg de gasprijs in Europa tijdelijk, om direct weer terug te zakken tot het niveau van de laatste weken. ‘De markt gaat ervan uit dat het gas ook via andere routes Europa kan bereiken’, zegt energie-expert Jillis van den Beukel. ‘Bijvoorbeeld via Belarus en Polen.’

Nieuwe fase in Oekraïense oorlog

De afsluiting markeert een nieuwe fase in de Oekraïense oorlog. Nog niet eerder was het gasnetwerk zo duidelijk een strategisch wapen binnen het conflict. Over en weer zijn Rusland en Oekraïne erg afhankelijk van de inkomsten die handel en transport van het gas opleveren.

Netbeheerder GTSOU grijpt nu toch in, omdat de Russische bezettingsmacht in de regio Loehansk de Soyus-pijplijn zou ‘misbruiken’. De strijders zouden maandag hebben afgetapt. ‘Door die diefstal kunnen wij de gastoevoer via die route niet meer verantwoorden.’

De Soyuz-pijplijn is vooral belangrijk voor de doorvoer van Russisch gas naar Europa en heeft verder geen rol in de gasvoorziening van Oekraïne zelf. De beheerder van het Oekraïense gasnet heeft het Russische staatsgasbedrijf Gazprom gevraagd om het gas voortaan via de andere, meer noordelijke pijpleiding aan te voeren. Die route via het zogenoemde Zudzha-compressiestation loopt wel geheel over door Oekraïne gecontroleerd grondgebied.

Volgens de Russen zou die Zudzha-route onvoldoende capaciteit hebben om de weggevallen gastoevoer op te vangen. GTSOU wees er fijntjes op dat er vorig jaar, toen er werkzaamheden waren aan de leidingen in het oosten van het land, veel meer gas door Zudzha stroomde dan op dit moment door Oekraïne in totaal.

In een reactie op de afsluiting van de verzekerde het Kremlin dinsdag dat alle Gazprom alle contracten gewoon zal nakomen. Een conclusie die de handelaren op de gasmarkt dus al eerder die dag hadden getrokken.