Na limiet op aantal verhuurdagen wil Amsterdam ook aantal b&b's per wijk inperken

Dat heeft het stadsbestuur woensdag bekendgemaakt op de gemeentelijke website. 'Vakantieverhuur heeft in Amsterdam een gigantische vlucht genomen. Door een vergunningsplicht in te stellen voor b&b's kan een verschuiving van illegaal aanbod van vakantieverhuur naar b&b worden voorkomen', aldus het persbericht. Verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.



De genoemde 'verschuiving' is waarschijnlijk het gevolg van de aangescherpte regels voor Airbnb-verhuur. Sinds 1 januari 2017 mogen Amsterdammers hun huis maximaal 60 dagen per jaar verhuren aan toeristen. Airbnb weert sinds enkele maanden alle Amsterdamse woningen die deze maximale verhuurtermijn overschrijden van zijn website. Volgend jaar worden de regels nog strenger: dan mogen Amsterdamse woningen nog maar 30 dagen per jaar aan vakantiegangers worden verhuurd. De hoofdstad wil daarmee de overlast van het toerisme beperken. Zonder ingrijpen komen er steeds minder woningen beschikbaar voor 'gewone' Amsterdammers, omdat de verhuur aan toeristen voor huiseigenaren veel lucratiever is.