Na Evergrande nu ook andere Chinese vastgoedbedrijven in de problemen

Het hoofdkantoor van Sinic Holdings in Shanghai. Beeld EPA

De ontwikkelingen tonen hoe de Chinese onroerendgoedsector meegesleept dreigt te worden door de problemen bij Evergrande, dat 260 miljard aan schulden heeft en in zware geldnood verkeert. Van tal van Chinese vastgoedbedrijven werd de kredietwaardigheid afgelopen week verlaagd. Zij kunnen nu moeilijker lenen terwijl de huizenverkoop daalt, nu kopers zich afvragen of de Chinese vastgoedbubbel op uitbarsten staat.

Sinds Evergrande in september aan zijn betalingsverplichtingen begon te verzaken, zijn drie middelgrote vastgoedbedrijven in zijn spoor gevolgd. Begin oktober miste Fantasia Holdings, een projectontwikkelaar in het luxesegment, een aflossing van 206 miljoen euro. Afgelopen vrijdag bleef China Properties Group in gebreke voor 220 miljoen dollar. Modern Land vroeg investeerders drie maanden uitstel voor een betaling van 250 miljoen dollar.

Evergrande zelf voldeed dinsdag een aflossing op een binnenlandse obligatie van 19 miljoen dollar, maar blijft wankelen op de rand van het bankroet. Het bedrijf miste sinds eind september drie betalingen en kan zaterdag, na een gratieperiode van dertig dagen, formeel in gebreke worden gesteld.

Volgens bronnen van persbureau Bloomberg zijn de onderhandelingen opgeschort over de verkoop van Evergrande’s vastgoedbeheerdivisie aan concurrent Hopson, waarmee 4,4 miljard euro was gemoeid. Eerder trok het Chinese staatsbedrijf Yuexiu Property zich terug als koper van Evergrande’s hoofdkantoor in Hongkong.

De omzet in de Chinese onroerendgoedsector daalde in het derde kwartaal van 2021 met 1,6 procent. Dat maakte het Nationaal Bureau voor Statistiek dinsdag bekend. Het gaat om de eerste daling in de vastgoedsector sinds het eerste kwartaal van 2020. Toen waren grote delen van China in lockdown na de uitbraak van de covid-pandemie. Vastgoed maakt volgens analisten zowat een kwart uit van het Chinese BNP.

Volgens de Chinese centrale bank zijn de problemen bij Evergrande ‘beheersbaar’ en is het besmettingsgevaar voor de financiële sector klein. ‘De schuldeisers zitten relatief verspreid, en individuele financiële instellingen hebben weinig blootstelling’, aldus Zou Lan, hoofd van de afdeling financiële markten bij de centrale bank.