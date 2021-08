Na eeuwen krimp lijkt de wereld deze zomer plotseling groter

Het was een ouderwets gevoel deze vakantie, een mengeling van spanning en avontuur. Al weken voor de reis sloegen de zenuwen toe. Zou het lukken het vakantiehuis in de Toscaanse heuvels te bereiken? Wat als Nederland donkerrood kleurt op de Europese coronakaart? Een van de kinderen onverwachts positief test? Of strandt de volgepakte auto straks vanwege de zoveelste onverwachte coronamaatregel alsnog bij de Duitse, Zwitserse of Italiaanse grens?

Het is lang geleden dat Zuid-Europa, toch niet de meest exotische bestemming, zó ver weg voelde. Ik heb het gecheckt: het aantal kilometers is hetzelfde gebleven. Maar door testverplichtingen, verspringende kleurcodes en aangescherpte grenscontroles lijkt het buitenland ineens veel buitenlandser. Anders gezegd, de wereld is groter geworden.

De afgelopen eeuwen gebeurde het omgekeerde. Want we doen wel graag alsof ruimte en tijd onveranderlijke grootheden zijn, maar in werkelijkheid hebben technologische vooruitgang en economische globalisering ze de afgelopen eeuwen samengeperst. De supersnelle reis rond de wereld die Jules Verne in 1872 beschreef, duurde tachtig dagen. Tegenwoordig is dat een slakkentempo. Zelfs met gewone lijnvluchten lukt het in net iets meer dan vijftig uur.

In een boek van de Britse geograaf David Harvey kwam ik een plaatje tegen dat het prachtig samenvat. Het toont vier wereldbollen onder elkaar. De bovenste is de grootste. Dat was de aarde in tijden van paardenkoetsen en zeilschepen. Daarna kwamen de stoomtreinen en -schepen en begon de planeet in onze beleving te slinken. Propellervliegtuigen brachten haar terug tot het formaat van een knikker. Het allerkleinste planeetje onderaan de illustratie stelt onze tijd voor: de global village. Met dank aan internet, containerschepen en massatoerisme.

Voor de superrijken lijkt ook dat alweer achterhaald. Voor een kind uit een achterstandsbuurt is een uitstapje naar het centrum van de stad al een avontuur. Een beetje multimiljardair moet om diezelfde emotie te beleven naar de ruimte reizen. Zowel Richard Branson als Jeff Bezos maakten onlangs een dagtripje in hun eigen raket.

Voor alle andere mensen is de aarde sinds de coronacrisis juist uitgedijd. Vliegtuigen bleven aan de grond. Nederlanders vieren massaal vakantie in eigen land. En de pandemie maakt niet alleen reizen lastig. Zij deed, samen met de blokkade van het Suez-kanaal door de Ever Given, ook de mondiale productieketens haperen. De wereldhandel stagneerde. In de winkels raakten hier en daar de schappen leeg. Het opent de ogen voor de enorme afstanden die ogenschijnlijk alledaagse spullen afleggen. Van spelcomputers tot tuinmeubelen.

Benieuwd hoe lang die trend nog doorzet. Italië bleek in elk geval, alle waarschuwingen vooraf ten spijt, minder ver dan gedacht. Van de door daadkrachtige politici beloofde grenscontroles was niets te merken. Eenmaal ter plaatse vroeg geen mens naar de coronapas die nodig zou zijn om restaurants of musea te bezoeken. Ik voorspel dat de aarde volgende zomervakantie alweer een flink stuk gekrompen is.