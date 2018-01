Na de 'waterbomcrisis' is de Nederlandse exporttomaat populairder dan ooit

Tegenvallers

Om net als vorig jaar weer zo'n half miljoen euro winst te kunnen maken, worden in Pijnacker ook heel wat voorzorgsmaatregelen genomen om de kans op tegenvallers te verkleinen. Medewerkers zetten duizenden kleine plastic spalkjes tussen de stengel en de zwakke takjes - die al vijf vruchtjes van trostomaten dragen. Ook krijgen ze in Pijnacker tweewekelijks bezoek van een bioloog om te controleren of er geen gewasziekten in aantocht zijn.



En dan zijn er nog de stormen - vijftien gesneuvelde kasruiten bij de laatste - en, gevaarlijker, de concurrentie van de Spanjaarden. Zo is de recordexport van vorig jaar deels te danken aan de relatief koude winters in Spanje, waardoor daar de tomatenoogst tegenviel. Dit kan volgend jaar weer heel anders zijn, weten de telers. De reden dat hun paprika's en komkommers vorig jaar minder goed liepen, was omdat de oogsten van deze groenten in Spanje toen wel goed waren. Voor de tomaten gold dat in 2013.