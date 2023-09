Na de verkiezingen is schraalhans keukenmeester

Deze week presenteerden politieke partijen, de een na de ander, hun verkiezingsprogramma’s. PvdA/GL, PvdD, SP. VVD, JA21, BBB. En dan heb ik er vast nog een paar gemist. Volt ook. Och, en het CDA natuurlijk. Er zijn inmiddels zo veel politieke partijen dat het rationeel is om onwetend te blijven van de gedetailleerde inhoud van al die partijprogramma’s. De kosten van het serieus lezen nemen toe (in termen van tijd en inspanning), terwijl de baten (goed geïnformeerd een keuze maken) op z’n best gelijk blijven.

Hoe dat ook moge zijn, de partijen die nu vol enthousiasme hun plannen presenteren, wacht na 22 november een harde realiteit. In de volgende kabinetsperiode is schraalhans keukenmeester. De karakterisering is van mij, maar de sommen waaruit dit blijkt komen van het Centraal Planbureau (CPB). De rekenmeesters presenteerden eind vorige maand de economische gang van zaken tot 2028 in het zogenoemde ‘basispad’, dat wat er vermoedelijk gebeurt zonder dat rekening is gehouden met het nieuwe beleid dat de regering na de komende formatie kan invoeren.

Met een gemiddeld verwachte economische groei van maar iets meer dan 1 procent per jaar wordt de komende periode tot 2028 bijna de schraalste in 25 jaar. Alleen in de periode vlak na de financiële crisis van 2008 waren de vooruitzichten voor een kabinetsperiode slechter. De hoofdredenen zijn dat de groei van de beroepsbevolking afneemt en de arbeidsproductiviteit maar mondjesmaat groeit.

Terwijl de economie zo in een lage versnelling draait, hollen de overheidsfinanciën naar verwachting achteruit. Het jaarlijkse tekort loopt op naar bijna 4 procent. De overheidsschuld in procenten van het nationaal inkomen stijgt juist sterk van 47 procent naar 54 procent. Betaalt de overheid dit jaar 7,5 miljard euro aan rente, in 2028 is dat bijna verdubbeld naar 14,7 miljard. De zorgkosten stijgen door, met 3 procent per jaar veel sneller dan de economie als geheel. We vergrijzen, dus ook de AOW-kosten lopen op. Het demissionaire kabinet had allerlei ‘fondsen’ in het leven geroepen, zoals het klimaatfonds en het stikstoffonds. Het budget hiervoor is ook netjes in de CPB-sommen meegenomen.

Het enige positieve nieuws, eigenlijk, is dat de koopkracht van het mediane huishouden jaarlijks met bijna 1 procent toeneemt. De belangrijkste reden is dat de lonen nog even blijven doorstijgen terwijl de inflatie al sterk aan het afnemen is.

De allereerste opgave van een nieuwe coalitie is na de verkiezingen dus om tientallen miljarden euro’s aan bezuinigingen te vinden. Eerstens omwille van herstel van de overheidsfinanciën zelf. Maar, niet minder belangrijk, óók om financiële ruimte te creëren voor het eigen beleid.

In theorie zou de volgende coalitie ook kunnen besluiten op Financiën de boel de boel te laten, maar mijn hoop is juist dat de minister na Sigrid Kaag daar de teugels eens stevig aanhaalt. Ook belastingverhogingen horen tot de mogelijkheden. Maar met een collectieve lastendruk van liefst 39 procent in 2028 – bijna vier dubbeltjes op een euro! – zou het komende kabinet al praktisch een record breken. Als er al belastingen omhoog gaan, zullen, ter compensatie, andere belastingen moeten dalen.

De overheidsfinanciën zijn vooralsnog geen verkiezingsthema, en dat is prima. Het is maar geld, tenslotte. Maar enige realiteitszin is wel geboden. Als schraalhans straks keukenmeester is, kunnen partijen nu beter geen bourgondische banketten beloven. Dan zitten de teleurstellingen (alweer) ingebakken.