Na Amazon en Starbucks stuurt ook Tesla werknemers de laan uit voor vakbondsvorming

Een Tesla aan de snellader in San Francisco. Beeld Getty

De fabrieksmedewerkers meldden zich woensdag bij de Amerikaanse National Labor Relations Board, die toezicht houdt op het arbeidsrecht. Zij stellen te zijn ontslagen ‘als vergelding voor de vakbondsactiviteiten en om de oprichting van een vakbond te ontmoedigen’. Het gaat om data-analisten die werken aan de zelfbesturingsfuncties van Tesla. Zij zouden naar eigen zeggen constant gemonitord worden, zo zouden onder meer hun toetsaanslagen worden bijgehouden.

Het is niet voor het eerst dat Tesla werknemers de laan uitstuurt wegens vakbondsvorming. Het gebeurde eerder ook al bij een autofabriek in Fremont. Topman Elon Musk toonde zich in het verleden ook al geen warm pleitbezorger van de arbeidersstrijd. Op Twitter dreigde hij medewerkers hun aandelen te ontnemen als zij zich zouden verenigen. Juist het gebrek aan bonden zou het techbedrijf een voordeel geven boven ‘gevestigde’ autofabrikanten als General Motors, waar werknemers traditioneel goed vertegenwoordigd zijn.

Strengere regels voor oprichten vakbonden

Dat Tesla wegkomt met deze zogeheten union busting is het gevolg van de steeds strenger geworden regels die in Amerika gelden voor het oprichten van vakbonden. Wie er een wil beginnen, moet eerst minimaal 30 procent van de medewerkers om een handtekening vragen om een stemming te mogen organiseren. Tijdens die stemming moet vervolgens weer minimaal de helft vóór stemmen. Een proces dat werkgevers makkelijk kunnen frustreren door de bonden in wording in diskrediet te brengen en oproerkraaiers de deur te wijzen.

Al komen die werkgevers daar op de krappe arbeidsmarkt lang niet altijd meer mee weg. Afgelopen jaar wisten medewerkers van bedrijven als Amazon en Starbucks ondanks alle tegenstand honderden nieuwe vakbonden op te richten. Ook Apple moet eraan geloven: het personeel van de Apple-winkel in de Amerikaanse stad Towson heeft een vakbond opgericht.