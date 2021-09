Muziekreus Universal knalt omhoog bij beursdebuut, topman krijgt 146 miljoen bonus

Sir Lucian Grainge, hier met zijn ster Billie Eilish, incasseert een bonus van 146 miljoen dollar bij de beursgang van Universal in Amsterdam. Beeld Getty Images for Universal Music

Dat blijkt uit de stukken die Universal heeft gepubliceerd over de beursgang. De introductieprijs van een aandeel van het label achter sterren als Taylor Swift, Billie Eilish en Lady Gaga werd maandagavond vastgesteld op 18,50 euro. Daarmee komt de waarde van Universal bij de introductie uit op 33,5 miljard euro. Volgens de afspraken krijgt Grainge behalve een bonus voor de beursgang zelf nog een extra bonus voor de extra beurswaarde die wordt behaald boven de 30 miljard euro. Het komt in zijn geval uit op 146 miljoen dollar.

Universal zegt om contractuele redenen niet in te kunnen gaan op het bedrag. Directeur Rients Abma van Eumedion, de belangenbehartiger van grote beleggers zoals pensioenfondsen, noemt de bedragen ‘on-Nederlands’. Bovendien zijn ze niet in lijn met de aanbevelingen van de grote beleggers om geen transactie-bonussen toe te kennen, ofwel extra’s voor andere dingen dan ‘gewone’ bedrijfsprestaties. Abma vraagt zich ook af hoe Universal denkt dat deze bonus op ‘maatschappelijk draagvlak’ kan rekenen, zoals de wet voorschrijft.

De beursgang zelf werd dinsdag op het Damrak een groot succes. Het aandeel Universal Music Group steeg ’s ochtends na de opening met 35 procent, tot 25 euro. De beurswaarde van de muziekreus komt zo uit op zo’n 45 miljard euro. Daarmee gaat het om een van de grootste beursgangen op de Amsterdamse markt in jaren. Bij de beursintroductie verdeelde het Franse mediaconcern Vivendi 60 procent van de aandelen UMG onder zijn eigen aandeelhouders. Die aandelen kunnen Vivendi-aandeelhouders vervolgens verhandelen.

Universal koos voor een beursgang in Amsterdam mede omdat het hoofdkantoor in Hilversum staat. De beurs van Londen was vanwege de Brexit geen natuurlijke keuze. De Amerikaanse beurzen lagen minder voor de hand omdat Universal nauwe banden heeft met de Chinese streamingdienst TenCent, en er spanningen zijn tussen beide grootmachten.