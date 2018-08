Musk kondigt op Twitter aan Tesla van de beurs te halen. Mag dat zomaar? En gaat dat nu ook echt gebeuren?

Elon Musk kondigde dinsdagavond via Twitter aan dat hij zijn autofabriek Tesla mogelijk van de beurs haalt. Chaos was het gevolg: beleggers wisten niet zeker of het een grap was en, als dat niet niet het geval was, of Musk de benodigde middelen heeft om zijn plan uit te voeren. Behalve een brief aan Tesla-medewerkers deed de entrepreneur er het zwijgen toe, waarop de handel een tijd werd stilgelegd. Mag dit zomaar? En wat gaat er nu gebeuren?

Is Musks twitteractie legaal?

Vermoedelijk wel. Twitter is volgens de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC een geëigend kanaal voor het doen van bedrijfsmededelingen. Maar dan had Musk wel de financiering van zijn plan op orde moeten hebben op het moment dat hij zijn tweet de wereld in stuurde, stelden diverse gespecialiseerde advocaten tegenover Reuters. Anders is de kans groot dat er rechtszaken aangespannen zullen worden tegen de Tesla-topman. Vooral zogenoemde short sellers zitten op het vinkentouw; beleggers die rekenden op een koersdaling van Tesla. Door de tweet van Musk explodeerde de koers en verloren zij op papier 1,3 miljard dollar (ongeveer 1,1 miljard euro). Musk stelt dat zijn plannen financieel zijn gestut, zonder details te geven.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. Elon Musk

Gaat Tesla nu van de beurs?

Dat is allerminst zeker. Behalve een brief aan medewerkers van Tesla, heeft Musk zijn plan niet nader toegelicht. Musk zegt 420 dollar per aandeel te willen betalen aan huidige beleggers, ongeveer een kwart meer dan de waarde dinsdagochtend. Bij deze koers waardeert Musk zijn concern op 72 miljard dollar. Investeerders hoeven niet het complete bedrag op tafel te leggen, omdat hij zelf 20 procent van de aandelen bezit. Vermoedelijk volstaat 58 miljard, nog altijd een recordbedrag voor een zogenoemde buy-out, waarvan tot nu toe onduidelijk is waar het vandaan moet komen.

Geloven beleggers Musk nog?

Hij stuurt geregeld ogenschijnlijk ondoordachte tweets de wereld in. De meest opzienbarende van de afgelopen maanden was de beschuldiging aan het adres van een van de leiders van de reddingsoperatie van de Thaise voetballers, die waren komen vast te zitten in een ondergelopen grot. Deze Vern Unsworth had Musk, die een soort reddingscapsules had gebouwd om de voetballers uit de grot te krijgen, beschuldigd van een pr-stunt voor zijn bedrijf. Musk noemde hem daarop een vermoedelijke pedofiel, omdat hij het verdacht vond dat een alleenstaande Brit in Thailand woont. De tweet werd weer snel verwijderd en de Tesla-baas maakte later excuses aan Unsworth.

Tesla Goes Bankrupt

Palo Alto, California, April 1, 2018 -- Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it. Elon Musk

Ook een eerdere tweet over een zogenaamd faillissement van Tesla viel bij beleggers minder goed. En er was ergernis over een analistenbijeenkomst waarin Musk vragen van deelnemers over de financiering van het concern weigerde te beantwoorden. Ook hiervoor maakte hij later excuses.

De koers van het aandeel Tesla sloot gisteren op bijna 380 dollar, dicht bij het hoogste punt ooit. Maar niet de 420 dollar die Musk zei te betalen. Het lijkt erop dat lang niet alle beleggers hem geloven.

Waarom doet hij dit?

In zijn bericht aan medewerkers zegt Musk dat het besluit nog niet definitief is, maar dat hij denkt dat Tesla voorlopig beter af is als het niet langer beursgenoteerd is. Door alle onrust rond het bedrijf, dat bergen geld verliest bij het op gang brengen van de productie van het massamodel Model 3, heeft de koers de afgelopen maanden enorme zwiepers gemaakt, wat volgens Musk leidt tot onrust onder werknemers, die allen aandeelhouder zijn. Door de focus op kwartaalcijfers moet het bedrijf soms beslissingen nemen die gunstig lijken voor de korte termijn, maar die volgens Musk niet per se goed zijn voor de wat verdere toekomst. Ook ergert Musk zich aan short sellers, die het bedrijf volgens hem ‘aanvallen’ om de koers naar beneden te krijgen.

Musk maakt de vergelijking met zijn andere bedrijf SpaceX, dat herbruikbare rakketen produceert en daarin succesvol is. SpaceX is niet beursgenoteerd en kan daardoor veel efficiënter werken, stelt hij.

Wie gaan de benodigde miljarden op tafel leggen?

Dat is onbekend. Dinsdag werd duidelijk dat een Saoedisch investeringsfonds een belang van mogelijk 5 procent heeft genomen in Tesla. Mogelijk is er een optie op een groter belang. Ook wil Tesla een tweede fabriek bouwen in China en zijn er Chinese investeerders die geld willen steken in het concern. Het is de vraag of Amerikaanse toezichthouders hiermee akkoord gaan. Ook het Japanse telecomconcern Softbank wordt genoemd, dat onlangs 2,3 miljard dollar stak in de zelfrijdende tak van de Amerikaanse autobouwer General Motors en eerder miljarden investeerde in Uber. Ook het Chinese Tencent Holdings, dat al een belang heeft van 5 procent, wordt beschouwd als potentiële geldgever. Maar niets is bevestigd.