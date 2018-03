Multinationals betalen steeds minder belasting, terwijl burgers juist meer kwijt zijn

Er moet duidelijk meer gebeuren Eurocommissaris Moscovici

Dat is extra pijnlijk gezien de vele maatregelen die overheden de afgelopen jaren hebben afgekondigd tegen belastingontwijking. De onthullingen in de uitgelekte Panama Papers en Paradise Papers hebben een storm van protest doen opsteken tegen de wijze waarop multinationals en rijke individuen de fiscus weten te bedotten. Zowel rijkenlandenclub OESO als de Europese Commissie hebben een prioriteit gemaakt van het bestrijden hiervan. Zo deelde Europa een boete van 13 miljard euro uit aan Apple, dat met behulp van een Ierse sluiproute amper belasting betaalde.



Het is niet helemaal uitgesloten dat de aanpak van belastingontwijking de komende jaren alsnog effect sorteert. Een groot deel van de maatregelen is pas net van kracht, of moet nog ingevoerd worden. Dat geldt ook voor Nederland. In het regeerakkoord is onder meer afgesproken dat buitenlandse bedrijven belasting moeten gaan betalen over de rente, royalty's en dividenden die zij via een Nederlandse brievenbus aan belastingparadijzen overmaken. 'We erkennen de stappen die sommige lidstaten onlangs hebben genomen om hun belastingmodel aan te passen', zei de verantwoordelijke eurocommissaris Moscovici vorige week over deze voornemens, 'maar er moet duidelijk meer gebeuren.'