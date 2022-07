Motorfiets maakt opmars, verkoop nieuwe exemplaren hoogste in jaren

Grubbenvorst, Nederland, 14/04/19 | De Motorzegening in Grubbenvorst staat bekend als een van de grootste zegening van de Benelux met een gemiddelde van 1300 gezegende motoren. Foto: Joris van Gennip Beeld Joris Van Gennip

De 9.837 nieuwe motoren die tot nog toe in 2021 werden verkocht, doen de verkoop met 6,4 procent stijgen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De verkoopcijfers zitten in de lift sinds 2020, niet toevallig het begin van de pandemie. ‘Of het nu met de fiets, scooter, auto of motor was, tijdens corona ontstond een behoefte aan individueel vervoer’, signaleert RAI-woordvoerder Floris Liebrand. ‘De stijging lijkt een nawee van corona.’

Van een wekelijks ritje op zondag werd motorrijden zo voor een grotere groep een transportmiddel voor woon-werkverkeer. ‘Het zachtere weer speelt daarin mee’, schat Liebrand in. ‘Motorrijden is niet meer iets wat je alleen van maart tot september doet.’

Vestimentaire verbetering

Niet onbelangrijk: motorpakken ondergingen de laatste jaren verbetering op vestimentair vlak. ‘Ze zijn veel mooier, waardoor je je pak zonder schamen aan kunt houden als je een winkel binnenloopt.’

De komst van lichtere modellen zorgt voor de aanwas van jonge motorrijders, stelLiebrand. ‘Zij mogen nog niet op een zwaar model, maar kunnen nu toch de weg op.’ Uit de verkoopcijfers blijkt Yamaha het populairste merk, gevolgd door Kawasaki en Honda.

De verkoop van het aantal tweedehands motoren loopt evenwel terug. Met 77.226 verhandelde exemplaren ligt die 4 procent lager dan vorig jaar. BOVAG en RAI Vereniging verwachten dat de opmars van de motor als dagelijks vervoersmiddel niet direct stokt. ‘Eenmaal gewend snap je niet zo snel af’, aldus Liebrand.