Motopp leidt statushouders op tot ict’ers: ‘Ik voel me weer productief’

Motopp-contractanten Behruz (links) en Emel. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Op het whiteboard op het kantoor van Motopp staat in koeienletters de naam van een grote Nederlandse bank. Daarachter staat een naam: Abdelrahman Sami. De 26-jarige Egyptenaar met een achtergrond in computerwetenschappen is nog geen jaar in Nederland, maar heeft binnenkort een sollicitatiegesprek bij die bank.

Op de onderste verdieping van het statige herenhuis in Haarlem worden statushouders aan de vele banen in de ict-sector verbonden. Motopp staat voor motivation opportunity, tevens de filosofie van de start-up. ‘We geloven dat mensen met de juiste motivatie, talenten en capaciteiten ook de juiste kansen moeten krijgen’, zegt oprichter Merijn Biesterveld.

De 23-jarige schoolverlater begon op zijn 17de met reizen. Hij had altijd al een liefde voor cultuurverschillen, maar wist nooit hoe hij die kon uiten. Tot hij na het behalen van zijn vwo-diploma eerst naar Spanje en later naar Costa Rica emigreerde. Eenmaal terug in Nederland ging hij werken in een restaurant. Elke week zat daar dezelfde vaste gast, Joris Hoogenbosch (49). ‘Tijdens onze eerste ontmoeting vroeg hij hoe het met me ging. Sindsdien is het gesprek met hem niet meer gestopt.’ Ze bespraken ambities en doelen. ‘Dat zijn ongebruikelijke onderwerpen als je met een dienblad in je hand staat.’

Ambitieus en gemotiveerd

Na verloop van tijd wilde Hoogenbosch met collega Jan Princen (44) en Biesterveld de krachten bundelen. Hij en Princen brachten ervaring in over het begeleiden van hoogopgeleiden naar de arbeidsmarkt en de ict-sector, vanuit hun eigen werkgeschiedenis. Biesterveld wilde iets doen wat anderen verder brengt. Nadat Hoogenbosch en Princen een startkapitaal beschikbaar stelden, kon het drietal aan de slag. Via-via kwamen ze uit bij een asielzoekerscentrum, waar ze met toekomstige statushouders in gesprek gingen. ‘We merkten dat het mensen zijn als jij en ik; ambitieus en gemotiveerd. Vaak hebben ze al een hele carrière achter de rug in het land van herkomst’, zegt Biesterveld.

De jonge ondernemer raakte in gesprek met mensen die een master hadden behaald voordat ze naar Nederland kwamen en hier niet aan een baan kwamen. ‘Bizar. Vooral wanneer je kijkt naar de krapte op de arbeidsmarkt. In de ict-sector zijn er meer vacatures dan werkzoekenden. Die twee werelden wilden we met elkaar verbinden.’ Het begon in april 2020 met een clubje van vier statushouders die het Motopp-traject in gingen en na de opleiding van drie maanden terecht kwamen bij bedrijven als ASR en de Nationale Postcodeloterij. ‘Toen zag ik dat we iets waardevols hadden’, zegt Biesterveld.

Motopp-oprichter Merijn Biesterveld. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Motopp werkt samen met twee Mendix-trainers die de statushouders opleiden. Mendix is een zogenaamd low code softwareplatform dat gebruikt wordt voor het maken van applicaties. De developers hoeven hiervoor niet te programmeren, waardoor het geschikt is om in korte tijd te onder de knie te krijgen. De statushouders leren tijdens de drie maanden ook over de Nederlandse bedrijfscultuur en krijgen cursussen in de Nederlandse taal. Wanneer zij uitvliegen naar opdrachtgevers, komen ze elke twee weken terug voor aanvullende workshops en begeleiding. Tot dusver hebben 46 statushouders het traject doorlopen. Van hen hebben er 43 een betaalde baan bij onder meer Zilveren Kruis en PostNL.

Het traject is gratis voor de statushouders. Na de opleiding van drie maanden komen ze onder contract te staan bij Motopp en werken ze voor een opdrachtgever. De kosten voor de opleiding worden terugverdiend door een heffing die de opdrachtgever aan Motopp betaalt. ‘Elke euro winst die we hebben gemaakt is meteen teruggegaan in het verbeteren van de opleiding’, zegt Biesterveld. Over drie jaar wil de start-up duizend statushouders hebben opgeleid en geplaatst bij een betaalde baan. Biesterveld heeft zijn zinnen gezet op de Duitse markt. ‘Daar is de situatie vergelijkbaar en Mendix is overgenomen door Siemens, dus het is voor ons een logische stap.’

Overgekwalificeerd

De Turkse Emel (36) zit intussen te werken aan de andere kant van de glazen wand die het kantoor en de werkruimte van elkaar scheidt. In september 2018 ontvluchtte ze met haar man en twee dochters Turkije vanwege de politieke situatie. Het gezin woonde in vijf verschillende azc’s voordat ze een permanente woning kregen in Weesp. ‘In Turkije was ik griffier bij de rechtbank, maar ik was altijd al enthousiast over computers’, zegt ze. Ze is nu junior Mendix developer bij softwarebedrijf PSOhub. ‘Toen ik in Nederland kwam, had ik het gevoel dat ik op nul begon. Nu voel ik me weer productief en dat is geweldig.’

Biesterveld wist een gat in de markt te vullen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 43 procent van de statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning kreeg medio 2020 nog geen baan had. Degenen die wel een baan hebben, werken vooral deeltijd en vaak in de horeca. Uit onderzoek van bureau Regioplan blijkt dat bijna de helft van de werkende statushouders overgekwalificeerd is voor hun baan.

De opleiding van Abdelrahman Sami duurt nog anderhalve maand. Daarna gaat hij een jaar aan het werk voor een opdrachtgever. Als zijn sollicitatiegesprek goed gaat, kan dat een grote Nederlandse bank zijn. Aan zijn vaardigheden zal het niet liggen, want hij heeft ervaring met web development. Het werken in teamverband is vrij nieuw voor hem, en hij moet nog werken aan zijn Nederlands. ‘Dat kost even tijd. Ik ben hier pas acht maanden. Maar ik vind het niet moeilijk, hoor.’

Waar: Haarlem

Sinds: April 2020

Aantal werknemers: 8 vaste werknemers en 36 statushouders onder contract



Jaaromzet: 3 miljoen euro (verwacht voor 2022)